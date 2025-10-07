Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота обновила исторический рекорд
рынок, сша, comex, федрезерв, мировая экономика
Рынок, США, Comex, Федрезерв, Мировая экономика
18:21 07.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото во вторник вечером закрепилась выше 4000 долларов за тройскую унцию, обновив рекорд, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 32,76 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,82% - до 4 008,97 доллара за тройскую унцию.
Ранее в ходе торгов стоимость достигла 4 009,82 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом.
Декабрьский фьючерс дешевел на 0,79% - до 48,068 доллара за унцию.
Главными факторами для золота остаются ожидания по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США и шатдаун.
По данным CME Group, порядка 92,5% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в текущем месяце до 3,75-4% с текущего уровня в 4-4,25%, а остальные 7,5% допускают сохранение показателя. Решения Федрезерва по ставке влияют на стоимость доллара, к которому чувствительно золото.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
На вторник была запланирована публикация статистики по торговому балансу США, но данные не были опубликованы в связи с шатдауном.
Официальный курс юаня на среду снизился до 11,36 рубля
