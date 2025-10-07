https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863254990.html

Стоимость фьючерса на палладий поднялась выше 1400 долларов

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий во вторник растет на 4%, поднявшись выше 1 400 долларов за тройскую унцию впервые с июня 2023 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 18.01 мск цена на декабрьский фьючерс на палладий росла на 4,34% - до 1 407,5 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1 400 долларов впервые с 20 июня 2023 года. Стоимость фьючерса растет второй месяц подряд, с начала октября рост составил уже почти 10% после увеличения примерно на 15% в сентябре. С начала года цена поднялась примерно в 1,5 раза.

