Цена цинка поднялась на один процент

Цена цинка поднялась на один процент

2025-10-07T18:42+0300

рынок

торги

мировая экономика

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка во вторник вечером растет на 1%, поднявшись до самого высокого уровня с декабря 2024 года, следует из данных торгов. По состоянию на 18.13 мск цена цинка поднималась на 1,04%, до 3 038,25 доллара за тонну, следует из данных Investing. Ранее в ходе торгов цена выросла максимально до 3 046,25 доллара, что стало самым высоким уровнем с 30 декабря 2024 года. Стоимость металла поднимается шестой месяц подряд, суммарно за этот период цена выросла почти на 18%.

