Цена цинка поднялась на один процент
Цена цинка поднялась на один процент - 07.10.2025, ПРАЙМ
Цена цинка поднялась на один процент
Биржевая стоимость цинка во вторник вечером растет на 1%, поднявшись до самого высокого уровня с декабря 2024 года, следует из данных торгов. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T18:42+0300
2025-10-07T18:42+0300
2025-10-07T18:42+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка во вторник вечером растет на 1%, поднявшись до самого высокого уровня с декабря 2024 года, следует из данных торгов. По состоянию на 18.13 мск цена цинка поднималась на 1,04%, до 3 038,25 доллара за тонну, следует из данных Investing. Ранее в ходе торгов цена выросла максимально до 3 046,25 доллара, что стало самым высоким уровнем с 30 декабря 2024 года. Стоимость металла поднимается шестой месяц подряд, суммарно за этот период цена выросла почти на 18%.
Цена цинка поднялась на один процент
Биржевая цена цинка впервые с декабря 2024 года превысила $3 038,25
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка во вторник вечером растет на 1%, поднявшись до самого высокого уровня с декабря 2024 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.13 мск цена цинка поднималась на 1,04%, до 3 038,25 доллара за тонну, следует из данных Investing.
Ранее в ходе торгов цена выросла максимально до 3 046,25 доллара, что стало самым высоким уровнем с 30 декабря 2024 года.
Стоимость металла поднимается шестой месяц подряд, суммарно за этот период цена выросла почти на 18%.
