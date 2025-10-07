https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863255852.html

ЕК предложила вдвое сократить квоты на импорт стали

ЕК предложила вдвое сократить квоты на импорт стали - 07.10.2025, ПРАЙМ

ЕК предложила вдвое сократить квоты на импорт стали

Еврокомиссия предлагает вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50%, говорится в заявлении, опубликованном | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T18:49+0300

2025-10-07T18:49+0300

2025-10-07T18:49+0300

мировая экономика

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50%, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК. "Еврокомиссия представила предложение по защите сталелитейного сектора ЕС от несправедливых последствий глобального переизбытка производственных мощностей... Ограничивая объемы беспошлинного импорта до 18,3 миллиона тонн в год (сокращение на 47% по сравнению с квотами на сталь на 2024 год), удваивая уровень внеквотных пошлин до 50% (по сравнению с 25% в рамках гарантийных обязательств)", - говорится в документе. В ЕК также предлагают усиление прослеживаемости на рынках стали путем введения требования о плавке и разливке для предотвращения обхода требований.

https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863254990.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ес, ек