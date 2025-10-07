ЕК предложила вдвое сократить квоты на импорт стали

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863255852.html
2025-10-07T18:49+0300
2025-10-07T18:49+0300
мировая экономика
ес
ек
БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50%, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК. "Еврокомиссия представила предложение по защите сталелитейного сектора ЕС от несправедливых последствий глобального переизбытка производственных мощностей... Ограничивая объемы беспошлинного импорта до 18,3 миллиона тонн в год (сокращение на 47% по сравнению с квотами на сталь на 2024 год), удваивая уровень внеквотных пошлин до 50% (по сравнению с 25% в рамках гарантийных обязательств)", - говорится в документе. В ЕК также предлагают усиление прослеживаемости на рынках стали путем введения требования о плавке и разливке для предотвращения обхода требований.
мировая экономика, ес, ек
Мировая экономика, ЕС, ЕК
18:49 07.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50%, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.
"Еврокомиссия представила предложение по защите сталелитейного сектора ЕС от несправедливых последствий глобального переизбытка производственных мощностей... Ограничивая объемы беспошлинного импорта до 18,3 миллиона тонн в год (сокращение на 47% по сравнению с квотами на сталь на 2024 год), удваивая уровень внеквотных пошлин до 50% (по сравнению с 25% в рамках гарантийных обязательств)", - говорится в документе.
В ЕК также предлагают усиление прослеживаемости на рынках стали путем введения требования о плавке и разливке для предотвращения обхода требований.
Маркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Стоимость фьючерса на палладий поднялась выше 1400 долларов
18:33
 
