ЕК предложила вдвое сократить квоты на импорт стали
ЕК предложила вдвое сократить квоты на импорт стали - 07.10.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила вдвое сократить квоты на импорт стали
Еврокомиссия предлагает вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50%, говорится в заявлении, опубликованном
2025-10-07T18:49+0300
2025-10-07T18:49+0300
2025-10-07T18:49+0300
БРЮССЕЛЬ, 7 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50%, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК. "Еврокомиссия представила предложение по защите сталелитейного сектора ЕС от несправедливых последствий глобального переизбытка производственных мощностей... Ограничивая объемы беспошлинного импорта до 18,3 миллиона тонн в год (сокращение на 47% по сравнению с квотами на сталь на 2024 год), удваивая уровень внеквотных пошлин до 50% (по сравнению с 25% в рамках гарантийных обязательств)", - говорится в документе. В ЕК также предлагают усиление прослеживаемости на рынках стали путем введения требования о плавке и разливке для предотвращения обхода требований.
