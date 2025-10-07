https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863256001.html

Мишустин призвал сохранить долю внутренних перелетов на уровне 75 процентов

бизнес

россия

михаил мишустин

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доля внутренних перелетов российских авиакомпаний должна сохраняться на уровне не менее 75%, говорится в информационной справке для СМИ к стратегической сессии "Развитие туризма в РФ", которую во вторник провел премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сохранить долю внутренних перелетов на уровне не менее 75%", - говорится в материалах. Также к 2030 году необходимо дополнительно обеспечить перевозку 78 миллионов пассажиров, среди которых будет 39 миллионов туристов. Пассажиропоток авиакомпаний России в 2024 году составил 111,7 миллиона человек. Внутри России воздушным транспортом путешествовало 84,7 миллиона человек, около 76% от общего пассажиропотока.

