Мишустин призвал сохранить долю внутренних перелетов на уровне 75 процентов

https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863256001.html
2025-10-07T18:52+0300
2025-10-07T18:52+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доля внутренних перелетов российских авиакомпаний должна сохраняться на уровне не менее 75%, говорится в информационной справке для СМИ к стратегической сессии "Развитие туризма в РФ", которую во вторник провел премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сохранить долю внутренних перелетов на уровне не менее 75%", - говорится в материалах. Также к 2030 году необходимо дополнительно обеспечить перевозку 78 миллионов пассажиров, среди которых будет 39 миллионов туристов. Пассажиропоток авиакомпаний России в 2024 году составил 111,7 миллиона человек. Внутри России воздушным транспортом путешествовало 84,7 миллиона человек, около 76% от общего пассажиропотока.
https://1prime.ru/20251007/a320-863248615.html
2025
бизнес, россия, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин
18:52 07.10.2025
 
Михаила Мишустина. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доля внутренних перелетов российских авиакомпаний должна сохраняться на уровне не менее 75%, говорится в информационной справке для СМИ к стратегической сессии "Развитие туризма в РФ", которую во вторник провел премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сохранить долю внутренних перелетов на уровне не менее 75%", - говорится в материалах.
Также к 2030 году необходимо дополнительно обеспечить перевозку 78 миллионов пассажиров, среди которых будет 39 миллионов туристов.
Пассажиропоток авиакомпаний России в 2024 году составил 111,7 миллиона человек. Внутри России воздушным транспортом путешествовало 84,7 миллиона человек, около 76% от общего пассажиропотока.
