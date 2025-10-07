https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863256001.html
Мишустин призвал сохранить долю внутренних перелетов на уровне 75 процентов
Мишустин призвал сохранить долю внутренних перелетов на уровне 75 процентов - 07.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал сохранить долю внутренних перелетов на уровне 75 процентов
Доля внутренних перелетов российских авиакомпаний должна сохраняться на уровне не менее 75%, говорится в информационной справке для СМИ к стратегической сессии... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T18:52+0300
2025-10-07T18:52+0300
2025-10-07T18:52+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9ab2cd733a4a3d7682232370b0c04940.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доля внутренних перелетов российских авиакомпаний должна сохраняться на уровне не менее 75%, говорится в информационной справке для СМИ к стратегической сессии "Развитие туризма в РФ", которую во вторник провел премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сохранить долю внутренних перелетов на уровне не менее 75%", - говорится в материалах. Также к 2030 году необходимо дополнительно обеспечить перевозку 78 миллионов пассажиров, среди которых будет 39 миллионов туристов. Пассажиропоток авиакомпаний России в 2024 году составил 111,7 миллиона человек. Внутри России воздушным транспортом путешествовало 84,7 миллиона человек, около 76% от общего пассажиропотока.
https://1prime.ru/20251007/a320-863248615.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_d0709dfcac7cbfd682d849675b545649.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин призвал сохранить долю внутренних перелетов на уровне 75 процентов
Мишустин: доля внутренних перелетов российских авиакомпаний должна быть не менее 75%
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доля внутренних перелетов российских авиакомпаний должна сохраняться на уровне не менее 75%, говорится в информационной справке для СМИ к стратегической сессии "Развитие туризма в РФ", которую во вторник провел премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сохранить долю внутренних перелетов на уровне не менее 75%", - говорится в материалах.
Также к 2030 году необходимо дополнительно обеспечить перевозку 78 миллионов пассажиров, среди которых будет 39 миллионов туристов.
Пассажиропоток авиакомпаний России в 2024 году составил 111,7 миллиона человек. Внутри России воздушным транспортом путешествовало 84,7 миллиона человек, около 76% от общего пассажиропотока.
Airbus A320 признали самым популярным самолетом