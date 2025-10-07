Российский рынок акций вырос на 0,76 процента

https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863256159.html

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций умеренно вырос по итогам основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,76% - до 2 668,6 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,46%, до 1 079,19 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,07%, до 1 026,02 пункта.Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.54 мск дешевел на 0,35% - до 65,24 доллара за баррель."Индекс Мосбиржи во вторник пытался развить отскок, на пике превысив 2670 пунктов. Восстановление не выглядело уверенным, поскольку оно носит преимущественно техническую природу – рынок снимает накопленную перепроданность, в то время как по сути основные факторы влияния негативны. В геополитике ситуация стала более напряженной, нормализация ДКП займет более длительный период, рубль снова укрепился", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".Стоимость нефти балансирует в "красной" зоне у 65 долларов, добавил он."Индекс Мосбиржи вырос на 0,2% к закрытию вечерней сессии 6 октября и находится на отметке 2657,23. После роста в начале торговой сессии индекс большую часть дня находился в боковом тренде в отсутствие резонансных новостей. Давление на котировки оказывают ожидания сдержанного снижения ставки, медленного роста экономики и санкционные риски (в ЕС готовят 19 санкционный пакет, включающий меры против российского энергетического сектора)",- комментирует Денис Обухов из УК "Первая"."Принципиально значимых геополитических новостей не было. При этом акции росли даже на фоне заметного укрепления рубля. Одновременно во вторник продолжил восстанавливаться и долговой рынок – инвесторы могли позитивно воспринять данные от вечера понедельника о помесячном снижении денежного агрегата М2 в сентябре. К росту RGBI также располагали утренние заявления Минфина о возможном размещении флоатеров с целью не ухудшать ситуацию с ценами на ОФЗ-ПД", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".Лидеры роста и снижения котировокВ лидерах роста акции "СПБ Биржи" (+14,24%), МТС (+3,40%), ВК (+3,35%), НЛМК (+2,96%), "Позитива" (+2,82%)."Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "СПБ Биржи", скорее всего, на сообщении о запуске торгов фьючерсами на фондовые индексы дружественных стран и биткоин. Лидерами понижения оказались акции "Мосэнерго" возможно, в связи с переоцененностью бумаг и сокращением информационной открытости эмитента", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.В лидерах снижения акции "Мосэнерго" (−1,96%), Московского кредитного банка (−1,76%), ТМК (−1,64%), префы "Сургутнефтегаза" (−1,40%), обыкновенные акции "Мечела" (−1,30%).ПрогнозыКраткосрочный взгляд на рынок остается нейтральным. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 октября – 2600-2700 пунктов, рассказал Шепелев.Мильчакова ожидает, что 8 октября индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2600-2700 пунктов.В среду индекс Мосбиржи будет пробовать остаться выше 2650 пунктов, но в текущих геополитических условиях риски уйти ниже этого уровня видятся высокими, отмечает Григорьев.

