Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос на 0,76 процента - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863256159.html
Российский рынок акций вырос на 0,76 процента
Российский рынок акций вырос на 0,76 процента - 07.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 0,76 процента
Российский рынок акций умеренно вырос по итогам основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T18:54+0300
2025-10-07T19:11+0300
рынок
акции
россия
ртс
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_314744dd3f84a94eed3cca0a200f566b.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций умеренно вырос по итогам основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,76% - до 2 668,6 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,46%, до 1 079,19 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,07%, до 1 026,02 пункта.Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.54 мск дешевел на 0,35% - до 65,24 доллара за баррель."Индекс Мосбиржи во вторник пытался развить отскок, на пике превысив 2670 пунктов. Восстановление не выглядело уверенным, поскольку оно носит преимущественно техническую природу – рынок снимает накопленную перепроданность, в то время как по сути основные факторы влияния негативны. В геополитике ситуация стала более напряженной, нормализация ДКП займет более длительный период, рубль снова укрепился", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".Стоимость нефти балансирует в "красной" зоне у 65 долларов, добавил он."Индекс Мосбиржи вырос на 0,2% к закрытию вечерней сессии 6 октября и находится на отметке 2657,23. После роста в начале торговой сессии индекс большую часть дня находился в боковом тренде в отсутствие резонансных новостей. Давление на котировки оказывают ожидания сдержанного снижения ставки, медленного роста экономики и санкционные риски (в ЕС готовят 19 санкционный пакет, включающий меры против российского энергетического сектора)",- комментирует Денис Обухов из УК "Первая"."Принципиально значимых геополитических новостей не было. При этом акции росли даже на фоне заметного укрепления рубля. Одновременно во вторник продолжил восстанавливаться и долговой рынок – инвесторы могли позитивно воспринять данные от вечера понедельника о помесячном снижении денежного агрегата М2 в сентябре. К росту RGBI также располагали утренние заявления Минфина о возможном размещении флоатеров с целью не ухудшать ситуацию с ценами на ОФЗ-ПД", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".Лидеры роста и снижения котировокВ лидерах роста акции "СПБ Биржи" (+14,24%), МТС (+3,40%), ВК (+3,35%), НЛМК (+2,96%), "Позитива" (+2,82%)."Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "СПБ Биржи", скорее всего, на сообщении о запуске торгов фьючерсами на фондовые индексы дружественных стран и биткоин. Лидерами понижения оказались акции "Мосэнерго" возможно, в связи с переоцененностью бумаг и сокращением информационной открытости эмитента", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.В лидерах снижения акции "Мосэнерго" (−1,96%), Московского кредитного банка (−1,76%), ТМК (−1,64%), префы "Сургутнефтегаза" (−1,40%), обыкновенные акции "Мечела" (−1,30%).ПрогнозыКраткосрочный взгляд на рынок остается нейтральным. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 октября – 2600-2700 пунктов, рассказал Шепелев.Мильчакова ожидает, что 8 октября индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2600-2700 пунктов.В среду индекс Мосбиржи будет пробовать остаться выше 2650 пунктов, но в текущих геополитических условиях риски уйти ниже этого уровня видятся высокими, отмечает Григорьев.
https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863255270.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_193:0:1746:1165_1920x0_80_0_0_1432b6589365d1b51dbd3b4099a41015.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, россия, ртс, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, РТС, Мосбиржа
18:54 07.10.2025 (обновлено: 19:11 07.10.2025)
 
Российский рынок акций вырос на 0,76 процента

Российский рынок акций по итогам основным торгов вырос на 0,76 процента

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
© Unsplash/Wance Paleri
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций умеренно вырос по итогам основной торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,76% - до 2 668,6 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,46%, до 1 079,19 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,07%, до 1 026,02 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.54 мск дешевел на 0,35% - до 65,24 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи во вторник пытался развить отскок, на пике превысив 2670 пунктов. Восстановление не выглядело уверенным, поскольку оно носит преимущественно техническую природу – рынок снимает накопленную перепроданность, в то время как по сути основные факторы влияния негативны. В геополитике ситуация стала более напряженной, нормализация ДКП займет более длительный период, рубль снова укрепился", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти балансирует в "красной" зоне у 65 долларов, добавил он.
"Индекс Мосбиржи вырос на 0,2% к закрытию вечерней сессии 6 октября и находится на отметке 2657,23. После роста в начале торговой сессии индекс большую часть дня находился в боковом тренде в отсутствие резонансных новостей. Давление на котировки оказывают ожидания сдержанного снижения ставки, медленного роста экономики и санкционные риски (в ЕС готовят 19 санкционный пакет, включающий меры против российского энергетического сектора)",- комментирует Денис Обухов из УК "Первая".
"Принципиально значимых геополитических новостей не было. При этом акции росли даже на фоне заметного укрепления рубля. Одновременно во вторник продолжил восстанавливаться и долговой рынок – инвесторы могли позитивно воспринять данные от вечера понедельника о помесячном снижении денежного агрегата М2 в сентябре. К росту RGBI также располагали утренние заявления Минфина о возможном размещении флоатеров с целью не ухудшать ситуацию с ценами на ОФЗ-ПД", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Лидеры роста и снижения котировок

В лидерах роста акции "СПБ Биржи" (+14,24%), МТС (+3,40%), ВК (+3,35%), НЛМК (+2,96%), "Позитива" (+2,82%).
"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "СПБ Биржи", скорее всего, на сообщении о запуске торгов фьючерсами на фондовые индексы дружественных стран и биткоин. Лидерами понижения оказались акции "Мосэнерго" возможно, в связи с переоцененностью бумаг и сокращением информационной открытости эмитента", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения акции "Мосэнерго" (−1,96%), Московского кредитного банка (−1,76%), ТМК (−1,64%), префы "Сургутнефтегаза" (−1,40%), обыкновенные акции "Мечела" (−1,30%).

Прогнозы

Краткосрочный взгляд на рынок остается нейтральным. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 октября – 2600-2700 пунктов, рассказал Шепелев.
Мильчакова ожидает, что 8 октября индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2600-2700 пунктов.
В среду индекс Мосбиржи будет пробовать остаться выше 2650 пунктов, но в текущих геополитических условиях риски уйти ниже этого уровня видятся высокими, отмечает Григорьев.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Цена цинка поднялась на один процент
18:42
 
РынокАкцииРОССИЯРТСМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала