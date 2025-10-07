https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863256466.html

Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 6 копеек - до 11,41 рубля.

