Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 6 копеек - до 11,41 рубля.
Новости
