Международные резервы Украины выросли всего на 1,1 процента - 07.10.2025, ПРАЙМ
Международные резервы Украины выросли всего на 1,1 процента
Международные резервы Украины выросли всего на 1,1 процента - 07.10.2025, ПРАЙМ
Международные резервы Украины выросли всего на 1,1 процента
Международные резервы Украины в сентябре выросли всего на 1,1%, составив 46,5 миллиарда долларов, сообщили в Нацбанке страны. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T19:25+0300
2025-10-07T19:25+0300
финансы
мировая экономика
украина
нацбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83619/04/836190444_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_356a0fcc30ed291eaf4284058051bab5.jpg
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в сентябре выросли всего на 1,1%, составив 46,5 миллиарда долларов, сообщили в Нацбанке страны. Нацбанк страны в апреле сообщал, что международные резервы Украины, которые в январе-феврале снижались, в марте выросли на 5,6%, составив 42,4 миллиарда долларов. "По состоянию на 1 октября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 46 518,6 миллиона долларов. В сентябре они выросли на 1,1%. Такая динамика обусловлена поступлениями от международных партнеров на фоне уменьшения объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.
украина
финансы, мировая экономика, украина, нацбанк
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Нацбанк
19:25 07.10.2025
 
Международные резервы Украины выросли всего на 1,1 процента

Международные резервы Украины в сентябре выросли всего на 1,1 процента

© РИА Новости . Максим Богодвид
Флаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в сентябре выросли всего на 1,1%, составив 46,5 миллиарда долларов, сообщили в Нацбанке страны.
Нацбанк страны в апреле сообщал, что международные резервы Украины, которые в январе-феврале снижались, в марте выросли на 5,6%, составив 42,4 миллиарда долларов.
"По состоянию на 1 октября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 46 518,6 миллиона долларов. В сентябре они выросли на 1,1%. Такая динамика обусловлена поступлениями от международных партнеров на фоне уменьшения объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАНацбанк
 
 
Заголовок открываемого материала