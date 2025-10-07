https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863257300.html
Международные резервы Украины выросли всего на 1,1 процента
2025-10-07T19:25+0300
2025-10-07T19:25+0300
2025-10-07T19:25+0300
финансы
мировая экономика
украина
нацбанк
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Международные резервы Украины в сентябре выросли всего на 1,1%, составив 46,5 миллиарда долларов, сообщили в Нацбанке страны. Нацбанк страны в апреле сообщал, что международные резервы Украины, которые в январе-феврале снижались, в марте выросли на 5,6%, составив 42,4 миллиарда долларов. "По состоянию на 1 октября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 46 518,6 миллиона долларов. В сентябре они выросли на 1,1%. Такая динамика обусловлена поступлениями от международных партнеров на фоне уменьшения объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.
украина
финансы, мировая экономика, украина, нацбанк
