https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863260681.html

ОСК получит часть акций пяти предприятий "Северной верфи"

ОСК получит часть акций пяти предприятий "Северной верфи" - 07.10.2025, ПРАЙМ

ОСК получит часть акций пяти предприятий "Северной верфи"

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) получит часть акций пяти предприятий "Северной верфи" (входит в ОСК) в качестве вклада РФ в свой уставный... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T20:32+0300

2025-10-07T20:32+0300

2025-10-07T20:32+0300

россия

рф

санкт-петербург

северная верфь

росимущество

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/83264/29/832642962_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_e239dd376877d1deb51a475bef3d6b59.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) получит часть акций пяти предприятий "Северной верфи" (входит в ОСК) в качестве вклада РФ в свой уставный капитал, говорится в распоряжении правительства РФ. "Внести в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" находящиеся в федеральной собственности акции акционерных обществ по перечню согласно приложению в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала", - говорится в документе. Так, согласно распоряжению, будет передано по 100% акций АО "Инструмент-СВ", АО "Нива-СВ" и АО "Эфес Северной верфи", 55,7% акций - АО "Машиностроение Северной верфи" и 20% - ОАО "Норд-Вест Северной верфи". Уточняется, что Росимуществу и Минпромторгу РФ в срок до 8 ноября поручено обеспечить проведение мероприятий по передаче акций в адрес ОСК в доверительное управление. Также, в течение 10 месяцев ведомствам поручено внести акции пяти предприятий в уставный капитал судостроительной корпорации. В октябре 2023 года 100% акций ОСК, крупнейшей судостроительной компании России, были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности. В рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года ОСК и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по модернизации судостроительного завода "Северная верфь", сообщала корпорация. Общий объем инвестиций корпорации в проект составит не менее 300 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20250812/sud-860621991.html

рф

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, санкт-петербург, северная верфь, росимущество, минпромторг