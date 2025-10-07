https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863260681.html
ОСК получит часть акций пяти предприятий "Северной верфи"
2025-10-07T20:32+0300
россия
рф
санкт-петербург
северная верфь
росимущество
минпромторг
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) получит часть акций пяти предприятий "Северной верфи" (входит в ОСК) в качестве вклада РФ в свой уставный капитал, говорится в распоряжении правительства РФ. "Внести в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" находящиеся в федеральной собственности акции акционерных обществ по перечню согласно приложению в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала", - говорится в документе. Так, согласно распоряжению, будет передано по 100% акций АО "Инструмент-СВ", АО "Нива-СВ" и АО "Эфес Северной верфи", 55,7% акций - АО "Машиностроение Северной верфи" и 20% - ОАО "Норд-Вест Северной верфи". Уточняется, что Росимуществу и Минпромторгу РФ в срок до 8 ноября поручено обеспечить проведение мероприятий по передаче акций в адрес ОСК в доверительное управление. Также, в течение 10 месяцев ведомствам поручено внести акции пяти предприятий в уставный капитал судостроительной корпорации. В октябре 2023 года 100% акций ОСК, крупнейшей судостроительной компании России, были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности. В рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года ОСК и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по модернизации судостроительного завода "Северная верфь", сообщала корпорация. Общий объем инвестиций корпорации в проект составит не менее 300 миллиардов рублей.
рф
санкт-петербург
россия, рф, санкт-петербург, северная верфь, росимущество, минпромторг
