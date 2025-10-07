Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20:32 07.10.2025
 
ОСК получит часть акций пяти предприятий "Северной верфи"

ОСК получит часть акций пяти предприятий "Северной верфи" в качестве вклада

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСтенд компании ОСК
Стенд компании ОСК - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Стенд компании ОСК. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) получит часть акций пяти предприятий "Северной верфи" (входит в ОСК) в качестве вклада РФ в свой уставный капитал, говорится в распоряжении правительства РФ.
"Внести в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" находящиеся в федеральной собственности акции акционерных обществ по перечню согласно приложению в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала", - говорится в документе.
Так, согласно распоряжению, будет передано по 100% акций АО "Инструмент-СВ", АО "Нива-СВ" и АО "Эфес Северной верфи", 55,7% акций - АО "Машиностроение Северной верфи" и 20% - ОАО "Норд-Вест Северной верфи".
Уточняется, что Росимуществу и Минпромторгу РФ в срок до 8 ноября поручено обеспечить проведение мероприятий по передаче акций в адрес ОСК в доверительное управление. Также, в течение 10 месяцев ведомствам поручено внести акции пяти предприятий в уставный капитал судостроительной корпорации.
В октябре 2023 года 100% акций ОСК, крупнейшей судостроительной компании России, были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
В рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года ОСК и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по модернизации судостроительного завода "Северная верфь", сообщала корпорация. Общий объем инвестиций корпорации в проект составит не менее 300 миллиардов рублей.
Судейский молоток
ОСК взыскала с финской верфи около 34,5 миллиарда рублей
12 августа, 12:15
 
