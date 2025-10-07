Вкладчики Таврического банка с начала выплат получили 52,7 миллиарда рублей

https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863263992.html
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Вкладчики лишенного лицензии "Таврического банка" с начала выплат получили уже 52,7 миллиарда рублей страхового возмещения, что составляет 90% страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов, сообщает АСВ. ЦБ РФ в начале сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе. "Свыше 47,8 тысяч вкладчиков Таврического Банка обратились с начала выплат за страховым возмещением в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Они получили более 52,7 миллиарда рублей, что составило 90% страховой ответственности АСВ по банку. Выплаты начались 10 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что почти 25 тысяч вкладчиков подали заявление на страховое возмещение дистанционно - через сайт АСВ и портал "Госуслуги". Они получили 27,4 миллиарда рублей. В банк-агент "Уралсиб" за возмещением с 12 сентября 2025 года обратились более 22,5 тысяч вкладчиков. Им выплачено 25,3 миллиарда рублей.
