https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863263992.html

Вкладчики Таврического банка с начала выплат получили 52,7 миллиарда рублей

Вкладчики Таврического банка с начала выплат получили 52,7 миллиарда рублей - 07.10.2025, ПРАЙМ

Вкладчики Таврического банка с начала выплат получили 52,7 миллиарда рублей

Вкладчики лишенного лицензии "Таврического банка" с начала выплат получили уже 52,7 миллиарда рублей страхового возмещения, что составляет 90% страховой... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T22:17+0300

2025-10-07T22:17+0300

2025-10-07T22:17+0300

финансы

банки

россия

рф

агентство по страхованию вкладов

уралсиб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Вкладчики лишенного лицензии "Таврического банка" с начала выплат получили уже 52,7 миллиарда рублей страхового возмещения, что составляет 90% страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов, сообщает АСВ. ЦБ РФ в начале сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе. "Свыше 47,8 тысяч вкладчиков Таврического Банка обратились с начала выплат за страховым возмещением в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Они получили более 52,7 миллиарда рублей, что составило 90% страховой ответственности АСВ по банку. Выплаты начались 10 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что почти 25 тысяч вкладчиков подали заявление на страховое возмещение дистанционно - через сайт АСВ и портал "Госуслуги". Они получили 27,4 миллиарда рублей. В банк-агент "Уралсиб" за возмещением с 12 сентября 2025 года обратились более 22,5 тысяч вкладчиков. Им выплачено 25,3 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250815/vklady-860726952.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф, агентство по страхованию вкладов, уралсиб