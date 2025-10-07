https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863264153.html
Фондовые индексы Европы выросли на удорожании акций сегмента люкс
Фондовые индексы Европы выросли на удорожании акций сегмента люкс - 07.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли на удорожании акций сегмента люкс
Основные фондовые индексы Европы выросли во вторник, положительную динамику поддержал рост акций производителей товаров класса люкс, свидетельствуют данные... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T22:20+0300
2025-10-07T22:20+0300
2025-10-07T22:20+0300
рынок
европа
лондон
dax
lvmh
morgan stanley
мировая экономика
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли во вторник, положительную динамику поддержал рост акций производителей товаров класса люкс, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,05% - до 9 483,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,04%, до 7 974,85 пункта, немецкий DAX - на 0,03%, до 24 385,78 пункта. При этом акции французских производителей предметов роскоши LVMH выросли в цене на 3,63%, а акции Kering - на 5,75%. Morgan Stanley повысил рейтинг акций обоих компаний до "выше рынка " с "на уровне рынка". Новости оказали влияние на динамику котировок ценных бумаг других компаний сегмента люкс: акции L'Oreal выросли в цене на 1,4%, Louis Vuitton - на 3,63%. Также акции датского производителя кабелей питания и аксессуаров NKT в Лондоне увеличились примерно на 6,22% на фоне того, как финансовая компания Jefferies повысила их рейтинг с "держать" до "покупать".
https://1prime.ru/20251006/kurs-863221709.html
европа
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_5b925a7b262ba3321f4c098b3bb0984b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, европа, лондон, dax, lvmh, morgan stanley, мировая экономика, акции
Рынок, ЕВРОПА, ЛОНДОН, DAX, LVMH, Morgan Stanley, Мировая экономика, Акции
Фондовые индексы Европы выросли на удорожании акций сегмента люкс
Фондовые индексы Европы выросли во вторник на удорожании акций сегмента люкс