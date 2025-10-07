https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863264153.html

Фондовые индексы Европы выросли на удорожании акций сегмента люкс

Фондовые индексы Европы выросли на удорожании акций сегмента люкс

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли во вторник, положительную динамику поддержал рост акций производителей товаров класса люкс, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,05% - до 9 483,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,04%, до 7 974,85 пункта, немецкий DAX - на 0,03%, до 24 385,78 пункта. При этом акции французских производителей предметов роскоши LVMH выросли в цене на 3,63%, а акции Kering - на 5,75%. Morgan Stanley повысил рейтинг акций обоих компаний до "выше рынка " с "на уровне рынка". Новости оказали влияние на динамику котировок ценных бумаг других компаний сегмента люкс: акции L'Oreal выросли в цене на 1,4%, Louis Vuitton - на 3,63%. Также акции датского производителя кабелей питания и аксессуаров NKT в Лондоне увеличились примерно на 6,22% на фоне того, как финансовая компания Jefferies повысила их рейтинг с "держать" до "покупать".

