Фондовые индексы Европы выросли на удорожании акций сегмента люкс - 07.10.2025
Фондовые индексы Европы выросли на удорожании акций сегмента люкс
Фондовые индексы Европы выросли на удорожании акций сегмента люкс - 07.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли на удорожании акций сегмента люкс
Основные фондовые индексы Европы выросли во вторник, положительную динамику поддержал рост акций производителей товаров класса люкс, свидетельствуют данные... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T22:20+0300
2025-10-07T22:20+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли во вторник, положительную динамику поддержал рост акций производителей товаров класса люкс, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,05% - до 9 483,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,04%, до 7 974,85 пункта, немецкий DAX - на 0,03%, до 24 385,78 пункта. При этом акции французских производителей предметов роскоши LVMH выросли в цене на 3,63%, а акции Kering - на 5,75%. Morgan Stanley повысил рейтинг акций обоих компаний до "выше рынка " с "на уровне рынка". Новости оказали влияние на динамику котировок ценных бумаг других компаний сегмента люкс: акции L'Oreal выросли в цене на 1,4%, Louis Vuitton - на 3,63%. Также акции датского производителя кабелей питания и аксессуаров NKT в Лондоне увеличились примерно на 6,22% на фоне того, как финансовая компания Jefferies повысила их рейтинг с "держать" до "покупать".
22:20 07.10.2025
 
Фондовые индексы Европы выросли на удорожании акций сегмента люкс

Фондовые индексы Европы выросли во вторник на удорожании акций сегмента люкс

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли во вторник, положительную динамику поддержал рост акций производителей товаров класса люкс, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,05% - до 9 483,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,04%, до 7 974,85 пункта, немецкий DAX - на 0,03%, до 24 385,78 пункта.
При этом акции французских производителей предметов роскоши LVMH выросли в цене на 3,63%, а акции Kering - на 5,75%. Morgan Stanley повысил рейтинг акций обоих компаний до "выше рынка " с "на уровне рынка".
Новости оказали влияние на динамику котировок ценных бумаг других компаний сегмента люкс: акции L'Oreal выросли в цене на 1,4%, Louis Vuitton - на 3,63%.
Также акции датского производителя кабелей питания и аксессуаров NKT в Лондоне увеличились примерно на 6,22% на фоне того, как финансовая компания Jefferies повысила их рейтинг с "держать" до "покупать".
