"Дело не в русских". На Западе предупредили ЕС о серьезной угрозе
Проблемы европейских стран обостряются не из-за России, а по вине главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Проблемы европейских стран обостряются не из-за России, а по вине главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Мы видим, что дело не в русских, а в том, что фон дер Ляйен и ее команда, мягко говоря, не очень мудрые люди. Я бы даже сказал, что они глупые и не способны предвидеть проблему", — отметил он, комментируя рост цен на энергоресурсы в ЕС и обострение отношений с США. По мнению полковника, в ЕС видят проблему с идеологической точки зрения, игнорируя факты. Бо убежден, что эти политики не имеют четкой цели и действуют без какой-либо стратегии.Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 18 пакетов санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с этим. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России.
