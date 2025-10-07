Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дело не в русских". На Западе предупредили ЕС о серьезной угрозе - 07.10.2025
"Дело не в русских". На Западе предупредили ЕС о серьезной угрозе
"Дело не в русских". На Западе предупредили ЕС о серьезной угрозе - 07.10.2025, ПРАЙМ
"Дело не в русских". На Западе предупредили ЕС о серьезной угрозе
Проблемы европейских стран обостряются не из-за России, а по вине главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T23:32+0300
2025-10-07T23:38+0300
мировая экономика
сша
запад
урсула фон дер ляйен
нато
ек
ес
швейцария
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_09363f3d1280c932395b5ad634008846.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Проблемы европейских стран обостряются не из-за России, а по вине главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Мы видим, что дело не в русских, а в том, что фон дер Ляйен и ее команда, мягко говоря, не очень мудрые люди. Я бы даже сказал, что они глупые и не способны предвидеть проблему", — отметил он, комментируя рост цен на энергоресурсы в ЕС и обострение отношений с США. По мнению полковника, в ЕС видят проблему с идеологической точки зрения, игнорируя факты. Бо убежден, что эти политики не имеют четкой цели и действуют без какой-либо стратегии.Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 18 пакетов санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с этим. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России.
сша
запад
швейцария
мировая экономика, сша, запад, урсула фон дер ляйен, нато, ек, ес, швейцария, общество
Мировая экономика, США, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, ЕК, ЕС, ШВЕЙЦАРИЯ, Общество
23:32 07.10.2025 (обновлено: 23:38 07.10.2025)
 
"Дело не в русских". На Западе предупредили ЕС о серьезной угрозе

Полковник Бо: проблемы ЕС вызваны не РФ, а непродуманной политикой фон

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Проблемы европейских стран обостряются не из-за России, а по вине главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Мы видим, что дело не в русских, а в том, что фон дер Ляйен и ее команда, мягко говоря, не очень мудрые люди. Я бы даже сказал, что они глупые и не способны предвидеть проблему", — отметил он, комментируя рост цен на энергоресурсы в ЕС и обострение отношений с США.
По мнению полковника, в ЕС видят проблему с идеологической точки зрения, игнорируя факты. Бо убежден, что эти политики не имеют четкой цели и действуют без какой-либо стратегии.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 18 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с этим. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России.
На Западе нашли закономерность в поведении Зеленского
Вчера, 23:20
 
Мировая экономика США ЗАПАД Урсула фон дер Ляйен НАТО ЕК ЕС ШВЕЙЦАРИЯ Общество
 
 
