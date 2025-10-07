Эксперты рассказали, за счет чего держится рынок общепита Москвы

https://1prime.ru/20251007/eksperty-863229410.html

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Рестораны в Москве в 2025 году открываются реже и закрываются активнее, чем годом ранее, из-за оттока посетителей, тогда как число недорогих кафе растет, за счет чего и держится рынок общепита столицы, рассказали РИА Недвижимость эксперты. В январе-сентябре 2025 года в Москве, по данным проекта "Контур.Фокус", была зарегистрирована 2661 новая организация общественного питания, что немногим более чем на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За этим скромным ростом, по словам аналитиков проекта, скрываются заметные структурные изменения рынка. За девять месяцев текущего года в столице было открыто 2263 ресторана, что почти на 1% меньше, чем годом ранее меньше). Кафе же за этот период, по подсчетам "Контур.Фокуса", было зарегистрировано 398, что почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть ресторанов и кафе Москвы в настоящее время составляют заведения, которые работают от года до пяти лет, на них приходится 39,9% и 40,5% всех организаций, соответственно. При этом существенно выросла доля ресторанов и кафе, срок работы которых составляет менее года: 13,8% против 1% годом ранее и 17,6% против 2,1%, соответственно. Всего за девять месяцев 2025 года было ликвидировано 2107 организаций общественного питания, что почти на 8% больше, чем годом ранее. Количество закрытий кафе (291) почти не изменилось, ресторанов закрылось 1817, что на 9% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики. "Ресторанный бизнес в конце 2024 года и в 2025 году стал достаточно низкомаржинальным. Есть отток посетителей, резкое увеличение фонда оплаты труда на фоне дефицита кадров и рост налоговой нагрузки. Очень много ресторанов закрылось и будет закрываться дальше. Это в первую очередь проекты среднего ценового сегмента, которые наиболее чувствительны к таким изменениям", - объяснил рост закрытий ресторанов председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. По его словам, сейчас явно выигрывают демократичные по цене заведения, и именно за счет открытий в этом сегменте создается общее ощущение оживления рынка.

