Польша внесла в санкционный список Steeltrade и Omni Grp - 07.10.2025
https://1prime.ru/20251007/es-863259680.html
Польша внесла в санкционный список Steeltrade и Omni Grp
Польша внесла в санкционный список Steeltrade и Omni Grp - 07.10.2025, ПРАЙМ
Польша внесла в санкционный список Steeltrade и Omni Grp
Польша внесла в национальный санкционный список две очередные якобы связанные с Россией компании. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T20:13+0300
2025-10-07T20:13+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg
ВАРШАВА, 7 окт – ПРАЙМ. Польша внесла в национальный санкционный список две очередные якобы связанные с Россией компании. Речь идет о фирмах Steeltrade и Omni Grp. Первая из них занимается оптовой торговлей металлическими изделиями, гидравлическим и отопительным оборудованием. В обосновании наложения санкций утверждается, что эта фирма "косвенно участвует в поставках в Российскую Федерацию металлопродукции, стальных изделий и деталей машин". Вторая фирма занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами и, по мнению польской стороны, также "косвенно участвует в поставках в Российскую Федерацию металлопродукции, стальных изделий и частей машин". Польша 26 апреля 2023 года опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий 50 позиций - 35 фирм и 15 частных лиц. В список вошли, в частности, "Газпром", "Акрон", "Новатэк", "Северсталь", "Фосагро", Beloil, "Фаберлик", "Касперский", "Камаз", Wildberries и гендиректор этой компании Татьяна Ким (бывшая Бакальчук), бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг и другие. Данный список постоянно пополняется. Его ведет министерство внутренних дел и администрации республики. В настоящее время в нем фигурируют около 100 фирм и несколько сотен физических лиц. Польские санкции предусматривают заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, исключение их возможности участия в тендерах, а в случае с предпринимателями - запрет въезда на территорию Польши. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
20:13 07.10.2025
 
Польша внесла в санкционный список Steeltrade и Omni Grp

Польша внесла в санкционный список две якобы связанные с Россией фирмы

ВАРШАВА, 7 окт – ПРАЙМ. Польша внесла в национальный санкционный список две очередные якобы связанные с Россией компании.
Речь идет о фирмах Steeltrade и Omni Grp.
Первая из них занимается оптовой торговлей металлическими изделиями, гидравлическим и отопительным оборудованием. В обосновании наложения санкций утверждается, что эта фирма "косвенно участвует в поставках в Российскую Федерацию металлопродукции, стальных изделий и деталей машин".
Вторая фирма занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами и, по мнению польской стороны, также "косвенно участвует в поставках в Российскую Федерацию металлопродукции, стальных изделий и частей машин".
Польша 26 апреля 2023 года опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий 50 позиций - 35 фирм и 15 частных лиц. В список вошли, в частности, "Газпром", "Акрон", "Новатэк", "Северсталь", "Фосагро", Beloil, "Фаберлик", "Касперский", "Камаз", Wildberries и гендиректор этой компании Татьяна Ким (бывшая Бакальчук), бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг и другие. Данный список постоянно пополняется. Его ведет министерство внутренних дел и администрации республики. В настоящее время в нем фигурируют около 100 фирм и несколько сотен физических лиц.
Польские санкции предусматривают заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, исключение их возможности участия в тендерах, а в случае с предпринимателями - запрет въезда на территорию Польши.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
