07.10.2025

ВАРШАВА, 7 окт – ПРАЙМ. Польша внесла в национальный санкционный список две очередные якобы связанные с Россией компании. Речь идет о фирмах Steeltrade и Omni Grp. Первая из них занимается оптовой торговлей металлическими изделиями, гидравлическим и отопительным оборудованием. В обосновании наложения санкций утверждается, что эта фирма "косвенно участвует в поставках в Российскую Федерацию металлопродукции, стальных изделий и деталей машин". Вторая фирма занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами и, по мнению польской стороны, также "косвенно участвует в поставках в Российскую Федерацию металлопродукции, стальных изделий и частей машин". Польша 26 апреля 2023 года опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий 50 позиций - 35 фирм и 15 частных лиц. В список вошли, в частности, "Газпром", "Акрон", "Новатэк", "Северсталь", "Фосагро", Beloil, "Фаберлик", "Касперский", "Камаз", Wildberries и гендиректор этой компании Татьяна Ким (бывшая Бакальчук), бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг и другие. Данный список постоянно пополняется. Его ведет министерство внутренних дел и администрации республики. В настоящее время в нем фигурируют около 100 фирм и несколько сотен физических лиц. Польские санкции предусматривают заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, исключение их возможности участия в тендерах, а в случае с предпринимателями - запрет въезда на территорию Польши. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

