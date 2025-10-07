https://1prime.ru/20251007/es-863261279.html
Макдональд: Великобритания будет защищать свою сталелитейную промышленность
Макдональд: Великобритания будет защищать свою сталелитейную промышленность - 07.10.2025, ПРАЙМ
Макдональд: Великобритания будет защищать свою сталелитейную промышленность
Великобритания готова защищать свою сталелитейную промышленность и просит у ЕС разъяснений по поводу планов повышения пошлин на сталь до 50%, заявил британский... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T20:44+0300
2025-10-07T20:44+0300
2025-10-07T20:44+0300
мировая экономика
великобритания
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg
ЛОНДОН, 7 окт - ПРАЙМ. Великобритания готова защищать свою сталелитейную промышленность и просит у ЕС разъяснений по поводу планов повышения пошлин на сталь до 50%, заявил британский заместитель министра торговли Крис Макдональд. Во вторник Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50%. "Мы всегда будем защищать нашу критически важную сталелитейную промышленность. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы Еврокомиссия срочно разъяснила последствия этого шага для Великобритании. Для нас жизненно важно защитить торговые потоки между Великобританией и ЕС, и мы будем работать с нашими ближайшими союзниками над решением глобальных проблем вместо того, чтобы усугублять проблемы наших отраслей", - заявил Макдональд, слова которого приводит телеканал Sky. В понедельник в объединении британских сталелитейных компаний UK Steel назвали европейские пошлины "крупнейшим кризисом, с которым когда-либо сталкивалась сталелитейная промышленность Великобритании", и призвали правительство обеспечить квоты для Великобритании.
https://1prime.ru/20250822/stal-861095263.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_4bd54602d9502d19bca6780f9f2a7475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, великобритания, ес
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС
Макдональд: Великобритания будет защищать свою сталелитейную промышленность
Лондон просит у ЕС разъяснений по поводу повышения пошлин на сталь до 50%