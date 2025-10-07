https://1prime.ru/20251007/es-863261279.html

Макдональд: Великобритания будет защищать свою сталелитейную промышленность

Макдональд: Великобритания будет защищать свою сталелитейную промышленность - 07.10.2025, ПРАЙМ

Макдональд: Великобритания будет защищать свою сталелитейную промышленность

Великобритания готова защищать свою сталелитейную промышленность и просит у ЕС разъяснений по поводу планов повышения пошлин на сталь до 50%, заявил британский... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T20:44+0300

2025-10-07T20:44+0300

2025-10-07T20:44+0300

мировая экономика

великобритания

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg

ЛОНДОН, 7 окт - ПРАЙМ. Великобритания готова защищать свою сталелитейную промышленность и просит у ЕС разъяснений по поводу планов повышения пошлин на сталь до 50%, заявил британский заместитель министра торговли Крис Макдональд. Во вторник Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50%. "Мы всегда будем защищать нашу критически важную сталелитейную промышленность. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы Еврокомиссия срочно разъяснила последствия этого шага для Великобритании. Для нас жизненно важно защитить торговые потоки между Великобританией и ЕС, и мы будем работать с нашими ближайшими союзниками над решением глобальных проблем вместо того, чтобы усугублять проблемы наших отраслей", - заявил Макдональд, слова которого приводит телеканал Sky. В понедельник в объединении британских сталелитейных компаний UK Steel назвали европейские пошлины "крупнейшим кризисом, с которым когда-либо сталкивалась сталелитейная промышленность Великобритании", и призвали правительство обеспечить квоты для Великобритании.

https://1prime.ru/20250822/stal-861095263.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, великобритания, ес