Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макдональд: Великобритания будет защищать свою сталелитейную промышленность - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/es-863261279.html
Макдональд: Великобритания будет защищать свою сталелитейную промышленность
Макдональд: Великобритания будет защищать свою сталелитейную промышленность - 07.10.2025, ПРАЙМ
Макдональд: Великобритания будет защищать свою сталелитейную промышленность
Великобритания готова защищать свою сталелитейную промышленность и просит у ЕС разъяснений по поводу планов повышения пошлин на сталь до 50%, заявил британский... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T20:44+0300
2025-10-07T20:44+0300
мировая экономика
великобритания
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg
ЛОНДОН, 7 окт - ПРАЙМ. Великобритания готова защищать свою сталелитейную промышленность и просит у ЕС разъяснений по поводу планов повышения пошлин на сталь до 50%, заявил британский заместитель министра торговли Крис Макдональд. Во вторник Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50%. "Мы всегда будем защищать нашу критически важную сталелитейную промышленность. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы Еврокомиссия срочно разъяснила последствия этого шага для Великобритании. Для нас жизненно важно защитить торговые потоки между Великобританией и ЕС, и мы будем работать с нашими ближайшими союзниками над решением глобальных проблем вместо того, чтобы усугублять проблемы наших отраслей", - заявил Макдональд, слова которого приводит телеканал Sky. В понедельник в объединении британских сталелитейных компаний UK Steel назвали европейские пошлины "крупнейшим кризисом, с которым когда-либо сталкивалась сталелитейная промышленность Великобритании", и призвали правительство обеспечить квоты для Великобритании.
https://1prime.ru/20250822/stal-861095263.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_4bd54602d9502d19bca6780f9f2a7475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, великобритания, ес
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС
20:44 07.10.2025
 
Макдональд: Великобритания будет защищать свою сталелитейную промышленность

Лондон просит у ЕС разъяснений по поводу повышения пошлин на сталь до 50%

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Флаг Великобритании. Архивное фото
© flickr.com / ReeSaunders
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛОНДОН, 7 окт - ПРАЙМ. Великобритания готова защищать свою сталелитейную промышленность и просит у ЕС разъяснений по поводу планов повышения пошлин на сталь до 50%, заявил британский заместитель министра торговли Крис Макдональд.
Во вторник Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50%.
"Мы всегда будем защищать нашу критически важную сталелитейную промышленность. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы Еврокомиссия срочно разъяснила последствия этого шага для Великобритании. Для нас жизненно важно защитить торговые потоки между Великобританией и ЕС, и мы будем работать с нашими ближайшими союзниками над решением глобальных проблем вместо того, чтобы усугублять проблемы наших отраслей", - заявил Макдональд, слова которого приводит телеканал Sky.
В понедельник в объединении британских сталелитейных компаний UK Steel назвали европейские пошлины "крупнейшим кризисом, с которым когда-либо сталкивалась сталелитейная промышленность Великобритании", и призвали правительство обеспечить квоты для Великобритании.
Рабочий в сталеплавильном цехе Череповецкого металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Мировая выплавка стали в июле сократилась на 1,3%
22 августа, 13:42
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала