Eurofer видит пошлины на сталь спасительными для металлургов ЕС

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Европейская ассоциация стали (Eurofer) считает, что импортные пошлины ЕС на сталь в 50%, предложенные Еврокомиссией, сработают как "спасательный круг" для отрасли союза, сообщила ассоциация. Ранее во вторник ЕК предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50% на сталь, ввозимую сверх порога 18,3 миллиона тонн в год. "Положения, представленные Комиссией, отвечают потребностям сектора и представляют собой реальный "спасательный круг" для производителей стали и металлургов ЕС. Европейский парламент и Совет должны принять их в срочном порядке, чтобы обеспечить их вступление в силу в начале 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что новая торговая мера - это "долгожданное предложение по решительной защите европейского сталелитейного сектора от несправедливого импорта, наводнившего рынок ЕС" из-за огромного глобального избытка мощностей. "Мы решительно приветствуем и полностью поддерживаем предложение Комиссии о новой мере... Эта мера жизненно важна не только для сохранения сектора и его рабочей силы, но и для самой основы промышленной независимости ЕС и перехода к "зеленой" экономике", - приводятся в сообщении слова генерального директора Eurofer Акселя Эггерта. Он подчеркнул, что пошлина позволит сталелитейным заводам ЕС снова работать с жизнеспособным уровнем загрузки 80-85%, в то время как сейчас мощности работают на неустойчивом уровне загрузки около 65%, что приводит к закрытиям и увольнениям. В отличие от американских пошлин в 50% на весь импорт стали, европейская мера вводит систему квот, позволяющую значительному объему импорта поступать в Европу без тарифов, отмечается в релизе. Только ввоз стали сверх квот будет облагаться 50%-ной пошлиной, чтобы избежать дальнейшей переориентации импорта в сторону ЕС. Новая торговая мера также включает пункт о "плавленной и разлитой" стали, позволяющий отслеживать страну происхождения стали, избегая обходных путей и более надежно защищая от побочных эффектов глобального избытка мощностей, следует из сообщения. "Мы надеемся, что эти новые положения заложат основу для возобновления диалога с администрацией Трампа об отмене действующих 50%-ных пошлин на импорт стали из ЕС и возобновлении работы над альянсом для защиты от глобального перепроизводства", - заключил Эггерт.

