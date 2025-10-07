https://1prime.ru/20251007/es-863264703.html
Eurofer видит пошлины на сталь спасительными для металлургов ЕС
Eurofer видит пошлины на сталь спасительными для металлургов ЕС - 07.10.2025, ПРАЙМ
Eurofer видит пошлины на сталь спасительными для металлургов ЕС
Европейская ассоциация стали (Eurofer) считает, что импортные пошлины ЕС на сталь в 50%, предложенные Еврокомиссией, сработают как "спасательный круг" для... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T22:39+0300
2025-10-07T22:39+0300
2025-10-07T22:39+0300
мировая экономика
европа
ес
ек
eurofer
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Европейская ассоциация стали (Eurofer) считает, что импортные пошлины ЕС на сталь в 50%, предложенные Еврокомиссией, сработают как "спасательный круг" для отрасли союза, сообщила ассоциация. Ранее во вторник ЕК предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50% на сталь, ввозимую сверх порога 18,3 миллиона тонн в год. "Положения, представленные Комиссией, отвечают потребностям сектора и представляют собой реальный "спасательный круг" для производителей стали и металлургов ЕС. Европейский парламент и Совет должны принять их в срочном порядке, чтобы обеспечить их вступление в силу в начале 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что новая торговая мера - это "долгожданное предложение по решительной защите европейского сталелитейного сектора от несправедливого импорта, наводнившего рынок ЕС" из-за огромного глобального избытка мощностей. "Мы решительно приветствуем и полностью поддерживаем предложение Комиссии о новой мере... Эта мера жизненно важна не только для сохранения сектора и его рабочей силы, но и для самой основы промышленной независимости ЕС и перехода к "зеленой" экономике", - приводятся в сообщении слова генерального директора Eurofer Акселя Эггерта. Он подчеркнул, что пошлина позволит сталелитейным заводам ЕС снова работать с жизнеспособным уровнем загрузки 80-85%, в то время как сейчас мощности работают на неустойчивом уровне загрузки около 65%, что приводит к закрытиям и увольнениям. В отличие от американских пошлин в 50% на весь импорт стали, европейская мера вводит систему квот, позволяющую значительному объему импорта поступать в Европу без тарифов, отмечается в релизе. Только ввоз стали сверх квот будет облагаться 50%-ной пошлиной, чтобы избежать дальнейшей переориентации импорта в сторону ЕС. Новая торговая мера также включает пункт о "плавленной и разлитой" стали, позволяющий отслеживать страну происхождения стали, избегая обходных путей и более надежно защищая от побочных эффектов глобального избытка мощностей, следует из сообщения. "Мы надеемся, что эти новые положения заложат основу для возобновления диалога с администрацией Трампа об отмене действующих 50%-ных пошлин на импорт стали из ЕС и возобновлении работы над альянсом для защиты от глобального перепроизводства", - заключил Эггерт.
https://1prime.ru/20251007/ukraina-863235627.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, европа, ес, ек, eurofer
Мировая экономика, ЕВРОПА, ЕС, ЕК, Eurofer
Eurofer видит пошлины на сталь спасительными для металлургов ЕС
Eurofer видит пошлины ЕС на сталь в 50% как спасательный круг для металлургов союза
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Европейская ассоциация стали (Eurofer) считает, что импортные пошлины ЕС на сталь в 50%, предложенные Еврокомиссией, сработают как "спасательный круг" для отрасли союза, сообщила ассоциация.
Ранее во вторник ЕК
предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС,
и повысить пошлины с 25% до 50% на сталь, ввозимую сверх порога 18,3 миллиона тонн в год.
"Положения, представленные Комиссией, отвечают потребностям сектора и представляют собой реальный "спасательный круг" для производителей стали и металлургов ЕС. Европейский парламент и Совет должны принять их в срочном порядке, чтобы обеспечить их вступление в силу в начале 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая торговая мера - это "долгожданное предложение по решительной защите европейского сталелитейного сектора от несправедливого импорта, наводнившего рынок ЕС" из-за огромного глобального избытка мощностей.
"Мы решительно приветствуем и полностью поддерживаем предложение Комиссии о новой мере... Эта мера жизненно важна не только для сохранения сектора и его рабочей силы, но и для самой основы промышленной независимости ЕС и перехода к "зеленой" экономике", - приводятся в сообщении слова генерального директора Eurofer
Акселя Эггерта.
Он подчеркнул, что пошлина позволит сталелитейным заводам ЕС снова работать с жизнеспособным уровнем загрузки 80-85%, в то время как сейчас мощности работают на неустойчивом уровне загрузки около 65%, что приводит к закрытиям и увольнениям.
В отличие от американских пошлин в 50% на весь импорт стали, европейская мера вводит систему квот, позволяющую значительному объему импорта поступать в Европу
без тарифов, отмечается в релизе. Только ввоз стали сверх квот будет облагаться 50%-ной пошлиной, чтобы избежать дальнейшей переориентации импорта в сторону ЕС.
Новая торговая мера также включает пункт о "плавленной и разлитой" стали, позволяющий отслеживать страну происхождения стали, избегая обходных путей и более надежно защищая от побочных эффектов глобального избытка мощностей, следует из сообщения.
"Мы надеемся, что эти новые положения заложат основу для возобновления диалога с администрацией Трампа об отмене действующих 50%-ных пошлин на импорт стали из ЕС и возобновлении работы над альянсом для защиты от глобального перепроизводства", - заключил Эггерт.
Euractiv: ЕС не знает, как совместить два кредита Украине