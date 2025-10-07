https://1prime.ru/20251007/estoniya-863250750.html

Опрос показал отношение жителей Эстонии к санкциям против России

2025-10-07T16:24+0300

мировая экономика

общество

запад

эстония

рф

владимир путин

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Практически 70% русскоязычных жителей Эстонии не поддерживают санкционную политику Запада в отношении России, следует из опроса социологической службы Turu-uuringute, результаты которого публикует телерадиокомпания ERR. "Большинство русскоязычных жителей Эстонии выступают против антироссийских санкций, если они вызывают рост цен на энергоносители и продукты питания", - говорится в сообщении ERR. Согласно данным опроса, на которые ссылается телерадиокомпания, в целом против антироссийской санкционной политики в стране выступают 68% неэстонцев. При этом среди эстонцев число противников мер против РФ составляет 23%. Как отмечает ERR, в сентябре прошлого года в Эстонии санкции против РФ не поддерживали 60% неэстонцев. Опрос проводился с 17 по 21 сентября среди 1265 граждан Эстонии в возрасте от 15 лет. Погрешность не приводится. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

