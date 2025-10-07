https://1prime.ru/20251007/evro-863239197.html

Евро дешевеет к доллару на новостях из Германии

Евро дешевеет к доллару на новостях из Германии - 07.10.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару на новостях из Германии

Курс евро к доллару уменьшается после выхода данных о неожиданном снижении объёма промышленных заказов в Германии, свидетельствуют данные торгов. | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T11:37+0300

2025-10-07T11:37+0300

2025-10-07T11:37+0300

экономика

рынок

сша

япония

германия

эммануэль макрон

https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e49b138f13b5ce1e6794fca069e61be.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается после выхода данных о неожиданном снижении объёма промышленных заказов в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.30 мск курс евро к доллару опускается до 1,1673 доллара с 1,1713 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время поднимается до 150,67 иены с уровня прошлого закрытия в 150,33 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,28%, до 98,39 пункта. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), опубликованным ранее во вторник, объем промышленных заказов в стране в августе сократился на 0,8% в месячном выражении, прогнозировался, напротив, рост на 1,4%. Трейдеры продолжают оценивать и события во Франции. В понедельник премьер-министр страны Себастьян Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьер-министра. Позднее он сообщил, что исполнит поручение французского президента Эммануэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Накануне ряд статистических исследований также показывали, что отставку Макрона поддержало бы большинство французов. В то же время в США продолжается временная приостановка работы правительства. В Штатах 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Иена продолжает дешеветь на новостях о том, что пост премьер-министра впервые за историю Японии может занять женщина - победительница на выборах главы правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити.

https://1prime.ru/20251006/bitkoin-863206104.html

сша

япония

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, япония, германия, эммануэль макрон