"Тупо, как всегда". На Западе раскрыли последствия шага ЕС против России - 07.10.2025
"Тупо, как всегда". На Западе раскрыли последствия шага ЕС против России
"Тупо, как всегда". На Западе раскрыли последствия шага ЕС против России
"Тупо, как всегда". На Западе раскрыли последствия шага ЕС против России
Конфискация замороженных российских активов нанесет значительный удар по репутации Европы, отмечает обозреватель Марк Эпископос в статье для издания Responsible | 07.10.2025
2025-10-07T23:10+0300
2025-10-07T23:10+0300
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Конфискация замороженных российских активов нанесет значительный удар по репутации Европы, отмечает обозреватель Марк Эпископос в статье для издания Responsible Statecraft. "Разрешение на изъятие суверенных российских активов подорвет доверие к европейским финансовым системам и отпугнет инвесторов из незападных стран. Многие будут рассматривать это как акт экспроприации, что негативно скажется на репутации Европы", — утверждает Эпископос. Он также подверг критике предложение Еврокомиссии выделить Украине "репарационный кредит" в 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, назвав это решение "таким же тупым, как всегда". Эпископос высказал мнение о том, почему европейские страны стремятся ускорить реализацию планов по изъятию российских активов после множества предыдущих неудач. "Финансовая поддержка Киева начинает иссякать, а Соединенные Штаты постепенно уменьшают свою вовлеченность в конфликт. Однако европейские лидеры стремятся поддерживать боеспособность Украины как можно дольше, поэтому они готовятся на шаги, которые ранее рассматривались как слишком рискованные или вообще невозможные", — делает вывод Эпископос. Ранее в статье для Financial Times канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил выделить Украине беспроцентный кредит в размере примерно 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Он акцентировал внимание, что эти средства должны быть направлены исключительно на оборону, а не на общие бюджетные нужды. Издание сообщает, что Франция выразила требования, чтобы оружие, закупаемое Украиной, было европейским. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, подчеркнула, что часть кредита должна использоваться для "закупок у Европы и в Европе". Кая Каллас, глава евродипломатии, заявила 1 октября, что в Евросоюзе пока нет единого мнения относительно предоставления Украине кредита, основанного на замороженных активах ЦБ России. Министерство иностранных дел России неоднократно называло заморозку российских активов в Европе незаконным присвоением, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на личные средства, но и на государственные активы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва примет ответные меры на конфискацию замороженных активов, имея возможность не возвращать средства, которые западные страны удерживают в России.
"Тупо, как всегда". На Западе раскрыли последствия шага ЕС против России

RS: конфискация активов России подорвет доверие инвесторов и репутацию Европы

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Конфискация замороженных российских активов нанесет значительный удар по репутации Европы, отмечает обозреватель Марк Эпископос в статье для издания Responsible Statecraft.
"Разрешение на изъятие суверенных российских активов подорвет доверие к европейским финансовым системам и отпугнет инвесторов из незападных стран. Многие будут рассматривать это как акт экспроприации, что негативно скажется на репутации Европы", — утверждает Эпископос.
Он также подверг критике предложение Еврокомиссии выделить Украине "репарационный кредит" в 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, назвав это решение "таким же тупым, как всегда".
Эпископос высказал мнение о том, почему европейские страны стремятся ускорить реализацию планов по изъятию российских активов после множества предыдущих неудач.
"Финансовая поддержка Киева начинает иссякать, а Соединенные Штаты постепенно уменьшают свою вовлеченность в конфликт. Однако европейские лидеры стремятся поддерживать боеспособность Украины как можно дольше, поэтому они готовятся на шаги, которые ранее рассматривались как слишком рискованные или вообще невозможные", — делает вывод Эпископос.
Ранее в статье для Financial Times канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил выделить Украине беспроцентный кредит в размере примерно 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Он акцентировал внимание, что эти средства должны быть направлены исключительно на оборону, а не на общие бюджетные нужды. Издание сообщает, что Франция выразила требования, чтобы оружие, закупаемое Украиной, было европейским. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, подчеркнула, что часть кредита должна использоваться для "закупок у Европы и в Европе". Кая Каллас, глава евродипломатии, заявила 1 октября, что в Евросоюзе пока нет единого мнения относительно предоставления Украине кредита, основанного на замороженных активах ЦБ России. Министерство иностранных дел России неоднократно называло заморозку российских активов в Европе незаконным присвоением, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на личные средства, но и на государственные активы.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва примет ответные меры на конфискацию замороженных активов, имея возможность не возвращать средства, которые западные страны удерживают в России.
Заголовок открываемого материала