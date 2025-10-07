"Тупо, как всегда". На Западе раскрыли последствия шага ЕС против России
RS: конфискация активов России подорвет доверие инвесторов и репутацию Европы
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Конфискация замороженных российских активов нанесет значительный удар по репутации Европы, отмечает обозреватель Марк Эпископос в статье для издания Responsible Statecraft.
"Разрешение на изъятие суверенных российских активов подорвет доверие к европейским финансовым системам и отпугнет инвесторов из незападных стран. Многие будут рассматривать это как акт экспроприации, что негативно скажется на репутации Европы", — утверждает Эпископос.
Он также подверг критике предложение Еврокомиссии выделить Украине "репарационный кредит" в 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, назвав это решение "таким же тупым, как всегда".
Эпископос высказал мнение о том, почему европейские страны стремятся ускорить реализацию планов по изъятию российских активов после множества предыдущих неудач.
"Финансовая поддержка Киева начинает иссякать, а Соединенные Штаты постепенно уменьшают свою вовлеченность в конфликт. Однако европейские лидеры стремятся поддерживать боеспособность Украины как можно дольше, поэтому они готовятся на шаги, которые ранее рассматривались как слишком рискованные или вообще невозможные", — делает вывод Эпископос.
Ранее в статье для Financial Times канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил выделить Украине беспроцентный кредит в размере примерно 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Он акцентировал внимание, что эти средства должны быть направлены исключительно на оборону, а не на общие бюджетные нужды. Издание сообщает, что Франция выразила требования, чтобы оружие, закупаемое Украиной, было европейским. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, подчеркнула, что часть кредита должна использоваться для "закупок у Европы и в Европе". Кая Каллас, глава евродипломатии, заявила 1 октября, что в Евросоюзе пока нет единого мнения относительно предоставления Украине кредита, основанного на замороженных активах ЦБ России. Министерство иностранных дел России неоднократно называло заморозку российских активов в Европе незаконным присвоением, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на личные средства, но и на государственные активы.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва примет ответные меры на конфискацию замороженных активов, имея возможность не возвращать средства, которые западные страны удерживают в России.