Глава МИД Финляндии сделала дерзкое заявление про Россию - 07.10.2025
Глава МИД Финляндии сделала дерзкое заявление про Россию
2025-10-07T07:16+0300
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Финляндии, Элина Валтонен, заявила на конференции в Варшаве, что Россия якобы не соблюдает ни один из десяти оригинальных принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного в Хельсинки. "Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие 50 лет назад", — подчеркнула она в своем выступлении. В августе российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может столкнуться с отсутствием будущего, если члены НАТО и ЕС продолжат использовать ее в качестве инструмента пропаганды для очернения России. Однако, по его словам, если организация сможет адаптироваться к новой геополитической обстановке, у нее есть шанс на возрождение. В сентябре Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам, заметил, что БДИПЧ ОБСЕ стал инструментом двойных стандартов, предвзятых оценок и продвижения западного подхода к "чистоте" избирательных процессов, которые далеки от истинных демократических ценностей. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известный как Хельсинкский акт, был подписан 1 августа 1975 года и положил основу для основания ОБСЕ.
07:16 07.10.2025
 
Глава МИД Финляндии сделала дерзкое заявление про Россию

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Финляндии, Элина Валтонен, заявила на конференции в Варшаве, что Россия якобы не соблюдает ни один из десяти оригинальных принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного в Хельсинки.
"Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие 50 лет назад", — подчеркнула она в своем выступлении.
В августе российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может столкнуться с отсутствием будущего, если члены НАТО и ЕС продолжат использовать ее в качестве инструмента пропаганды для очернения России. Однако, по его словам, если организация сможет адаптироваться к новой геополитической обстановке, у нее есть шанс на возрождение.
В сентябре Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам, заметил, что БДИПЧ ОБСЕ стал инструментом двойных стандартов, предвзятых оценок и продвижения западного подхода к "чистоте" избирательных процессов, которые далеки от истинных демократических ценностей.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известный как Хельсинкский акт, был подписан 1 августа 1975 года и положил основу для основания ОБСЕ.
Общество РОССИЯ ЕВРОПА ФИНЛЯНДИЯ Хельсинки Леонид Слуцкий Сергей Лавров ОБСЕ НАТО ЕС
 
 
