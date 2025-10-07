https://1prime.ru/20251007/finlyandiya-863232193.html

Глава МИД Финляндии сделала дерзкое заявление про Россию

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Финляндии, Элина Валтонен, заявила на конференции в Варшаве, что Россия якобы не соблюдает ни один из десяти оригинальных принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного в Хельсинки. "Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие 50 лет назад", — подчеркнула она в своем выступлении. В августе российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может столкнуться с отсутствием будущего, если члены НАТО и ЕС продолжат использовать ее в качестве инструмента пропаганды для очернения России. Однако, по его словам, если организация сможет адаптироваться к новой геополитической обстановке, у нее есть шанс на возрождение. В сентябре Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам, заметил, что БДИПЧ ОБСЕ стал инструментом двойных стандартов, предвзятых оценок и продвижения западного подхода к "чистоте" избирательных процессов, которые далеки от истинных демократических ценностей. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известный как Хельсинкский акт, был подписан 1 августа 1975 года и положил основу для основания ОБСЕ.

