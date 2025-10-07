https://1prime.ru/20251007/frantsiya-863265741.html
"Потеряло контроль". На Западе забили тревогу из-за кризиса во Франции
"Потеряло контроль". На Западе забили тревогу из-за кризиса во Франции - 07.10.2025, ПРАЙМ
"Потеряло контроль". На Западе забили тревогу из-за кризиса во Франции
отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T23:08+0300
2025-10-07T23:08+0300
2025-10-07T23:39+0300
франция
запад
эммануэль макрон
минфин
финансы
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_913aff56c95e6dd20def359dbc9ae018.jpg
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон довел страну до серьезного кризиса, игнорируя интересы простых людей, отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Ситуация во Франции не из приятных.Экономика находится в стагнации.Некоторые могут сказать, что онанаходится в упадке. Уровень жизни находится под давлением. Государственный долг Франции продолжает расти, а долговое бремя увеличивается. То правительство, похоже, потеряло контроль", — сказал он.По мнению эксперта, у страны последний год не было разумного руководства. Макрон сосредоточился на внешней политике и грандиозных планах по европейской интеграции, игнорируя интересы французского народа."Рабочие места, занятость, цены, здравоохранение, иммиграция, все эти вещи — решать подобные вопросы, связанные с заработком на хлеб с маслом, — это то, чтоему наскучивает и что, возможно, на каком-то уровнеон даже считает ниже своего достоинства", — резюмировал Меркурис.В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке.Лекорню пробыл на посту премьера чуть меньше месяца: его назначили 9 сентября. Только накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина, где главой Минобороны назначили экс-министра экономики Брюно Ле Мэра, а главой Минфина — Ролана Лескюра. Большинство министров из предыдущего правительства сохранили свои должности.Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Новое правительство было раскритиковано ведущими оппозиционными политическими силами страны.Это вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий: они почти сразу заявили о намерении вынести вотум недоверия новому кабмину.Франция находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024 года, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.
https://1prime.ru/20251006/makron-863227077.html
франция
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/76/836367672_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5be9528076a1c529f8cecfebdfe93010.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, запад, эммануэль макрон, минфин, финансы, в мире
ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, Эммануэль Макрон, Минфин, Финансы, В мире
"Потеряло контроль". На Западе забили тревогу из-за кризиса во Франции
Меркурис: Макрон довел Францию до упадка, а правительство потеряло
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон довел страну до серьезного кризиса, игнорируя интересы простых людей,
отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире
YouTube-канала.
"Ситуация во Франции
не из приятных.Экономика находится в стагнации.Некоторые могут сказать, что онанаходится в упадке. Уровень жизни находится под давлением. Государственный долг Франции продолжает расти, а долговое бремя увеличивается. То правительство, похоже, потеряло контроль", — сказал он.
По мнению эксперта, у страны последний год не было разумного руководства. Макрон
сосредоточился на внешней политике и грандиозных планах по европейской интеграции, игнорируя интересы французского народа.
"Рабочие места, занятость, цены, здравоохранение, иммиграция, все эти вещи — решать подобные вопросы, связанные с заработком на хлеб с маслом, — это то, чтоему наскучивает и что, возможно, на каком-то уровнеон даже считает ниже своего достоинства", — резюмировал Меркурис.
В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке.
Лекорню пробыл на посту премьера чуть меньше месяца: его назначили 9 сентября. Только накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина, где главой Минобороны назначили экс-министра экономики Брюно Ле Мэра, а главой Минфина
— Ролана Лескюра. Большинство министров из предыдущего правительства сохранили свои должности.
Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Новое правительство было раскритиковано ведущими оппозиционными политическими силами страны.
Это вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий: они почти сразу заявили о намерении вынести вотум недоверия новому кабмину.
Франция находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024 года, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.
"Это хаос". На Западе предрекли Макрону непростые времена