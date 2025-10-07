https://1prime.ru/20251007/frantsiya-863265741.html

"Потеряло контроль". На Западе забили тревогу из-за кризиса во Франции

"Потеряло контроль". На Западе забили тревогу из-за кризиса во Франции - 07.10.2025

"Потеряло контроль". На Западе забили тревогу из-за кризиса во Франции

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон довел страну до серьезного кризиса, игнорируя интересы простых людей, отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Ситуация во Франции не из приятных.Экономика находится в стагнации.Некоторые могут сказать, что онанаходится в упадке. Уровень жизни находится под давлением. Государственный долг Франции продолжает расти, а долговое бремя увеличивается. То правительство, похоже, потеряло контроль", — сказал он.По мнению эксперта, у страны последний год не было разумного руководства. Макрон сосредоточился на внешней политике и грандиозных планах по европейской интеграции, игнорируя интересы французского народа."Рабочие места, занятость, цены, здравоохранение, иммиграция, все эти вещи — решать подобные вопросы, связанные с заработком на хлеб с маслом, — это то, чтоему наскучивает и что, возможно, на каком-то уровнеон даже считает ниже своего достоинства", — резюмировал Меркурис.В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке.Лекорню пробыл на посту премьера чуть меньше месяца: его назначили 9 сентября. Только накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина, где главой Минобороны назначили экс-министра экономики Брюно Ле Мэра, а главой Минфина — Ролана Лескюра. Большинство министров из предыдущего правительства сохранили свои должности.Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Новое правительство было раскритиковано ведущими оппозиционными политическими силами страны.Это вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий: они почти сразу заявили о намерении вынести вотум недоверия новому кабмину.Франция находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024 года, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.

