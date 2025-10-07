https://1prime.ru/20251007/fts-863235333.html
ФТС за девять месяцев перечислила в бюджет 4,2 триллиона рублей
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-сентябрь 2025 года перечислила в бюджет 4,2 триллиона рублей, сообщил замглавы ведомства Владимир Ивин. "Федеральная таможенная служба обеспечивает экономическую безопасность, являясь администратором доходов федерального бюджета. За 9 месяцев текущего года перечислено 4,2 триллиона рублей", - сказал он на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации.
