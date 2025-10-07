https://1prime.ru/20251007/fyuchersy-863246673.html
Фьючерсы Уолл-стрит во вторник стабильны
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит стабильны во вторник после значительного роста американских фондовых бирж по итогам предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01% - до 46 954 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,01% - до 25 187,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,03% - до 6 786,5 пункта. "Энтузиазм относительно акций начинает ослабевать после очередного рекордного начала недели на Уолл-стрит", - цитирует агентство Блумберг директора по исследованиям в XTB Ltd. Кейтлин Брукс (Kathleen Brooks). По итогам понедельника американские рынки закрылись в плюсе, причем индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite в ходе торгов достиг нового рекорда в 22 991,72 пункта. При этом статистика по дефициту торгового баланса США не будет опубликована во вторник в связи с шатдауном, сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли страны. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
