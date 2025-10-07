Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит во вторник стабильны - 07.10.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит во вторник стабильны
Фьючерсы Уолл-стрит во вторник стабильны - 07.10.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит во вторник стабильны
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит стабильны во вторник после значительного роста американских фондовых бирж по итогам предыдущего торгового дня,... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T15:02+0300
2025-10-07T15:02+0300
рынок
торги
индексы
сша
nasdaq composite
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит стабильны во вторник после значительного роста американских фондовых бирж по итогам предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01% - до 46 954 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,01% - до 25 187,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 опускался на 0,03% - до 6 786,5 пункта. "Энтузиазм относительно акций начинает ослабевать после очередного рекордного начала недели на Уолл-стрит", - цитирует агентство Блумберг директора по исследованиям в XTB Ltd. Кейтлин Брукс (Kathleen Brooks). По итогам понедельника американские рынки закрылись в плюсе, причем индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite в ходе торгов достиг нового рекорда в 22 991,72 пункта. При этом статистика по дефициту торгового баланса США не будет опубликована во вторник в связи с шатдауном, сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли страны. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
сша
рынок, торги, индексы, сша, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Nasdaq Composite
15:02 07.10.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит во вторник стабильны

Фьючерсы Уолл-стрит стабильны после роста американских бирж днем ранее

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит стабильны во вторник после значительного роста американских фондовых бирж по итогам предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01% - до 46 954 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,01% - до 25 187,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,03% - до 6 786,5 пункта.
"Энтузиазм относительно акций начинает ослабевать после очередного рекордного начала недели на Уолл-стрит", - цитирует агентство Блумберг директора по исследованиям в XTB Ltd. Кейтлин Брукс (Kathleen Brooks).
По итогам понедельника американские рынки закрылись в плюсе, причем индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite в ходе торгов достиг нового рекорда в 22 991,72 пункта.
При этом статистика по дефициту торгового баланса США не будет опубликована во вторник в связи с шатдауном, сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли страны.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
Российский рынок акций перешел к умеренному росту
