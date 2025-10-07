Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина хочет нарастить импорт газа - 07.10.2025
Украина хочет нарастить импорт газа
Киев намерен нарастить импорт природного газа на 30%, заявила украинский министр энергетики Светлана Гринчук, отметив, что обсуждала этот вопрос с партнерами из | 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Киев намерен нарастить импорт природного газа на 30%, заявила украинский министр энергетики Светлана Гринчук, отметив, что обсуждала этот вопрос с партнерами из стран G7, передает агентство Рейтер. "Министр энергетики Украины... заявила во вторник, что страна намерена увеличить импорт природного газа на 30% ... Гринчук сообщила журналистам в Киеве, что обсуждала вопрос дополнительного импорта газа со странами G7", - говорится в сообщении агентства. В воскресенье первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений. Минобороны РФ ранее объявило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, все они поражены. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщила, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан 4 сентября предупредил, что предстоящая зима для украинцев будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В свою очередь, глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября уточнил, что 13,2 миллиарда кубических метров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля, потом докупали в 2-2,5 раза дороже. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве отмечали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Трубопровод. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Euractiv: ЕС не знает, как совместить два кредита Украине
10:07
10:07
 
