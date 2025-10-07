Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии раскрыли, как заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу - 07.10.2025
В Британии раскрыли, как заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу
В Британии раскрыли, как заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу - 07.10.2025, ПРАЙМ
В Британии раскрыли, как заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу
Между Варшавой и Берлином разгорелся дипломатический конфликт после заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Она высказала мнение, что Польша и... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T05:17+0300
2025-10-07T05:17+0300
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Между Варшавой и Берлином разгорелся дипломатический конфликт после заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Она высказала мнение, что Польша и страны Балтии косвенно привели к началу специальной военной операции в Украине, сообщает британское издание The Telegraph. "Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров (Матеуш Моравецкий — Прим. Ред.) предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности", — говорится в статье.Как отмечает издание, отношения между Германией и Польшей и так были напряжены из-за спора о безопасности границ, возникшего по вине Германии ввиду миграционного кризиса. Польша долгое время выражала недовольство тем, как Германия, по ее мнению, вела дела с Россией, как во времена Меркель, так и при ее преемнике Олафе Шольце. Ранее в интервью венгерскому СМИ Partizán, Меркель подчеркнула, что Польша и страны Прибалтики не поддержали ее усилия по урегулированию украинского конфликта, что и привело к началу спецоперации. На прошлой неделе Джеффри Сакс, американский экономист и профессор из Колумбийского университета, напомнил о вмешательстве США и Европы в государственный переворот в Украине в 2014 году. Также он упомянул слова Меркель о том, что цель Минских соглашений заключалась в "покупке времени для усиления Украины". В марте текущего года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Минские соглашения должны были разрешить украинский вопрос, содержащий пошаговые действия по его урегулированию. Однако, как стало известно позже, Запад и Украина не собирались следовать этим условиям.
05:17 07.10.2025
 
В Британии раскрыли, как заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу

Telegraph: заявление Меркель о виновниках СВО поссорило Германию с Польшей

Ангела Меркель
 Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Между Варшавой и Берлином разгорелся дипломатический конфликт после заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Она высказала мнение, что Польша и страны Балтии косвенно привели к началу специальной военной операции в Украине, сообщает британское издание The Telegraph.
"Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров (Матеуш Моравецкий — Прим. Ред.) предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности", — говорится в статье.
"Выступили против": Меркель сделала резкое заявление про виновников СВО
Как отмечает издание, отношения между Германией и Польшей и так были напряжены из-за спора о безопасности границ, возникшего по вине Германии ввиду миграционного кризиса. Польша долгое время выражала недовольство тем, как Германия, по ее мнению, вела дела с Россией, как во времена Меркель, так и при ее преемнике Олафе Шольце.
Ранее в интервью венгерскому СМИ Partizán, Меркель подчеркнула, что Польша и страны Прибалтики не поддержали ее усилия по урегулированию украинского конфликта, что и привело к началу спецоперации.
Столтенберг рассказал, как Меркель ответила смехом на требование Трампа
На прошлой неделе Джеффри Сакс, американский экономист и профессор из Колумбийского университета, напомнил о вмешательстве США и Европы в государственный переворот в Украине в 2014 году. Также он упомянул слова Меркель о том, что цель Минских соглашений заключалась в "покупке времени для усиления Украины".
В марте текущего года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Минские соглашения должны были разрешить украинский вопрос, содержащий пошаговые действия по его урегулированию. Однако, как стало известно позже, Запад и Украина не собирались следовать этим условиям.
Харрис раскрыла обидное прозвище Меркель
