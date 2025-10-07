https://1prime.ru/20251007/germaniya-863230759.html

В Британии раскрыли, как заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу

2025-10-07T05:17+0300

2025-10-07T05:17+0300

2025-10-07T05:17+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83449/73/834497384_0:0:2716:1529_1920x0_80_0_0_7c6119365a95fd2341317b0caa5e1ee0.jpg

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Между Варшавой и Берлином разгорелся дипломатический конфликт после заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Она высказала мнение, что Польша и страны Балтии косвенно привели к началу специальной военной операции в Украине, сообщает британское издание The Telegraph. "Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров (Матеуш Моравецкий — Прим. Ред.) предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности", — говорится в статье.Как отмечает издание, отношения между Германией и Польшей и так были напряжены из-за спора о безопасности границ, возникшего по вине Германии ввиду миграционного кризиса. Польша долгое время выражала недовольство тем, как Германия, по ее мнению, вела дела с Россией, как во времена Меркель, так и при ее преемнике Олафе Шольце. Ранее в интервью венгерскому СМИ Partizán, Меркель подчеркнула, что Польша и страны Прибалтики не поддержали ее усилия по урегулированию украинского конфликта, что и привело к началу спецоперации. На прошлой неделе Джеффри Сакс, американский экономист и профессор из Колумбийского университета, напомнил о вмешательстве США и Европы в государственный переворот в Украине в 2014 году. Также он упомянул слова Меркель о том, что цель Минских соглашений заключалась в "покупке времени для усиления Украины". В марте текущего года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Минские соглашения должны были разрешить украинский вопрос, содержащий пошаговые действия по его урегулированию. Однако, как стало известно позже, Запад и Украина не собирались следовать этим условиям.

2025

