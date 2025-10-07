https://1prime.ru/20251007/glava-863230126.html

Глава ЕЦБ призвала согласовать решение ЕС по активам России

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что любое решение Евросоюза об использовании замороженных российских активов для оказания помощи Украине должно быть согласовано всеми сторонами, которые ими владеют, передает агентство Рейтер. "Лагард заявила, что любое решение должно быть согласовано всеми сторонами, владеющими российскими активами", - говорится в сообщении. При этом Лагард отметила, что любое решение по активам РФ также должно соответствовать международному праву. Тем не менее, по данным агентства, глава ЕЦБ обеспокоена тем, что юридически спорный шаг со стороны европейцев может подорвать доверие к евро и отбить у инвесторов желание держать активы в этой валюте, что потенциально может нанести ущерб финансовой стабильности. "Мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы то, что предлагается, соответствовало международному праву и учитывало финансовую стабильность", - приводит агентство слова Лагард. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

