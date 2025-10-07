Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму направили проект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251007/gosduma-863230034.html
В Госдуму направили проект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров
В Госдуму направили проект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров - 07.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуму направили проект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект о проведении перерасчета пенсий с 2016 по... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T04:18+0300
2025-10-07T04:18+0300
экономика
россия
сергей миронов
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863230034.jpg?1759799914
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект о проведении перерасчета пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. "Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года", - сказано в тексте проекта федерального закона. Проектом также предлагается осуществить выплату недополученных в соответствии с российским законодательством сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2024 года. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что с начала 2016 года по конец 2024 года ежегодной индексации пенсии работающих пенсионеров не было. С 1 января этого года президент России Владимир Путин вернул индексацию пенсий работающих пенсионеров, что позволило увеличить размер выплат для 7,8 миллиона россиян. По словам Миронова, нужно проводить доиндексацию и возвращать работающим пенсионерам накопленное.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сергей миронов, владимир путин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума
04:18 07.10.2025
 
В Госдуму направили проект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров

В Госдуме хотят пересчитать пенсии работающим пенсионерам

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект о проведении перерасчета пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
"Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года", - сказано в тексте проекта федерального закона.
Проектом также предлагается осуществить выплату недополученных в соответствии с российским законодательством сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2024 года.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что с начала 2016 года по конец 2024 года ежегодной индексации пенсии работающих пенсионеров не было. С 1 января этого года президент России Владимир Путин вернул индексацию пенсий работающих пенсионеров, что позволило увеличить размер выплат для 7,8 миллиона россиян.
По словам Миронова, нужно проводить доиндексацию и возвращать работающим пенсионерам накопленное.
 
ЭкономикаРОССИЯСергей МироновВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала