В Госдуму направили проект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект о проведении перерасчета пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. "Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года", - сказано в тексте проекта федерального закона. Проектом также предлагается осуществить выплату недополученных в соответствии с российским законодательством сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2024 года. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что с начала 2016 года по конец 2024 года ежегодной индексации пенсии работающих пенсионеров не было. С 1 января этого года президент России Владимир Путин вернул индексацию пенсий работающих пенсионеров, что позволило увеличить размер выплат для 7,8 миллиона россиян. По словам Миронова, нужно проводить доиндексацию и возвращать работающим пенсионерам накопленное.

