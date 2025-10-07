https://1prime.ru/20251007/gosduma-863232005.html
В Госдуме предложили напрямую заниматься выдачей лицензий УК
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Доработанный ко второму чтению законопроект предполагает, что с 1 сентября 2026 года уполномоченный орган сможет напрямую заниматься выдачей лицензий управляющим компаниям (УК) без создания лицензионной комиссии, что позволит сократить сроки всей процедуры лицензирования, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в 2023 году, принят Госдумой в первом чтении - 18 января 2024 года. Далее его доработкой занимался думский комитет по строительству и ЖКХ.
"Инициатива ко второму чтению была существенно доработана. С 1 сентября 2026 года выдачей лицензий УК сможет заниматься уполномоченный орган напрямую, без необходимости создания лицензионной комиссии и затягивания всей процедуры", - сказал Колунов.
Парламентарий добавил, что срок процедуры лицензирования также предлагается сократить – с нынешних 30 дней до 10 дней.
"Фактически мы упрощаем профессионалам возможность выйти на рынок содержания многоквартирного дома. Именно профессионалам, так как правительство РФ утвердит целый перечень критериев, которым УК должна будет соответствовать. И это правильно – УК должны поддерживать дома в должном состоянии, работать добросовестно, а для этого необходим подготовленный коллектив и материально-техническая база", - отметил Колунов.
По его словам, доработанный законопроект призван снизить бюрократизацию, а также упростить и перевести в цифровой формат процедуру лицензирования управляющих компаний.
