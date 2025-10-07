https://1prime.ru/20251007/gost-863229130.html

ГОСТ на ученические стулья заработает в России с ноября

ГОСТ на ученические стулья заработает в России с ноября - 07.10.2025, ПРАЙМ

ГОСТ на ученические стулья заработает в России с ноября

ГОСТ на ученические стулья заработает в России с ноября: он описывает, какими качествами должен обладать такой предмет мебели для обеспечения комфортного... | 07.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. ГОСТ на ученические стулья заработает в России с ноября: он описывает, какими качествами должен обладать такой предмет мебели для обеспечения комфортного пребывания учеников в школе - РИА Новости изучило содержание документа. В частности, в документе сказано, что поверхность сиденья может быть плоской или иметь углубление. Углубление должно быть не более 10 миллиметров и должно занимать задние 2/3 эффективной глубины. Углы сиденья и спинки стула должны быть притуплены (зашлифованы). Также описано, какой должна быть на таком стуле подставка для ног - ее выступ от передней границы сиденья должен составлять не менее 150 миллиметров. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 ноября этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

