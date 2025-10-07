Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару во вторник утром снижается на ожидании политических решений со стороны нового председателя Либерально-демократической партии Японии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.54 мск курс доллара к иене поднимался до 150,48 иены с уровня прошлого закрытия 150,33 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время опускался до 1,1693 доллара с 1,1713 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,14%, до 98,26 пункта. Валютный рынок оценивает недавние политические новости из Японии. Избранная председателем Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити объявила состав партийного руководства. Как и ожидалось, вице-председателем ЛДП стал экс-премьер страны Таро Асо, который до этого занимал пост высшего советника партии. "Посмотрим, оправдаются ли ожидания, связанные с политикой, которой будет придерживаться Такаити", - цитирует агентство Рейтер управляющего филиалом в Токио State Street Барта Бакаяши (Bart Wakabayashi). Аналитик отмечает, что курс в 150 иен за доллар является очень важным как психологически, так и экономически. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту.
09:07 07.10.2025
 
Иена дешевеет к доллару

Курс доллара во вторник утром поднимался до 150,48 иены

