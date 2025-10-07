https://1prime.ru/20251007/iena-863234531.html

Иена дешевеет к доллару

Иена дешевеет к доллару - 07.10.2025, ПРАЙМ

Иена дешевеет к доллару

Стоимость иены к доллару во вторник утром снижается на ожидании политических решений со стороны нового председателя Либерально-демократической партии Японии,... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T09:07+0300

2025-10-07T09:07+0300

2025-10-07T09:07+0300

экономика

рынок

япония

сша

токио

https://cdnn.1prime.ru/img/76322/44/763224443_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_57f919b9e86f2c081054a1e38e1762e3.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару во вторник утром снижается на ожидании политических решений со стороны нового председателя Либерально-демократической партии Японии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.54 мск курс доллара к иене поднимался до 150,48 иены с уровня прошлого закрытия 150,33 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время опускался до 1,1693 доллара с 1,1713 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,14%, до 98,26 пункта. Валютный рынок оценивает недавние политические новости из Японии. Избранная председателем Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити объявила состав партийного руководства. Как и ожидалось, вице-председателем ЛДП стал экс-премьер страны Таро Асо, который до этого занимал пост высшего советника партии. "Посмотрим, оправдаются ли ожидания, связанные с политикой, которой будет придерживаться Такаити", - цитирует агентство Рейтер управляющего филиалом в Токио State Street Барта Бакаяши (Bart Wakabayashi). Аналитик отмечает, что курс в 150 иен за доллар является очень важным как психологически, так и экономически. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту.

https://1prime.ru/20251007/rynki-863233485.html

япония

сша

токио

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, япония, сша, токио