В ЦРПТ рассказали о результатах введения маркировки детских игрушек
2025-10-07T14:13+0300
2025-10-07T14:13+0300
2025-10-07T14:13+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Число производителей детских игр и игрушек в РФ после старта обязательной маркировки 1 сентября на 90% превысило прежние оценки: в системе зарегистрировались 1630 производителей, тогда как ранее их число оценивалось на уровне 861, заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов на XIII международном форуме "Антиконтрафакт". "С 1 сентября 2025 года – даты старта обязательной маркировки детских игр и игрушек – в системе "Честный знак" зарегистрировалось уже 1630 производителей. Это на 90% больше, чем оценивалось ранее: по данным НИУ ВШЭ, до начала маркировки на рынке работал 861 производитель", – отметил Юсупов. Он также рассказал, что в систему внесли сведения уже более 2 тысяч импортеров – это на 30% выше прогнозируемого объема рынка, а также свыше 18 тысяч розничных организаций - это число превышает изначальные оценки в 3,5 раза. По его словам, маркировка позволяет удалить из оборота опасные игры и игрушки. "Расширение маркировки на новые категории товаров для детства – важный и логичный шаг. Видим высокий уровень готовности рынка: еще до начала этапа обязательной маркировки 17 тысяч компаний со всей России приняли участие в добровольном эксперименте, они заранее промаркировали 4,9 миллиона игр и игрушек", – добавил Юсупов. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по 12 проводятся эксперименты.
