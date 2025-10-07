Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поддержка пока устояла - 07.10.2025
Поддержка пока устояла
Поддержка пока устояла

Егор Зиновьев
Егор Зиновьев
аналитик "Цифра брокер"
Фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост в понедельник. Индекс МосБиржи прибавил 1,69%, достигнув 2648,5 п., индекс РТС повысился на 0,34% до 1005,22 п. В сегменте суверенного долга настроения тоже улучшились, индекс RGBITR прибавил на 0,25%, повысившись до 702,87 п.
Российский рубль незначительно ослаб по отношению к доллару США, до 82,52 руб. за один доллар, судя по фьючерсам на американскую валюту на Московской бирже.
Оптимизму инвесторов способствовали новости от ОПЕК+, которая приняла решение об увеличении квот на добычу в ноябре в меньших объемах, чем ожидалось. Это привело к росту цен на нефть Brent, которая подорожала на 1,10% до 65,5 доллара за баррель. Котировки золота прибавили 1,77% и достигли 3948 долларов за унцию.
Денежная масса (агрегат М2) в России в сентябре 2025 года сократилась, по предварительным данным, на 0,2% до 121,3 трлн руб. Годовые темпы роста денежной массы на 1 октября снизились до 12,7% с 14,4% на 1 сентября.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджета, в следующем году оценивается в 2,3 трлн руб. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин подчеркнул, что бюджетная и налоговая политика на 2026-2028 годы, а также постепенное снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 55 долларов за баррель к 2030 году, будут способствовать замедлению инфляции и возвращению к умеренному уровню процентных ставок. По его словам, низкий уровень безработицы и постепенное замедление инфляции свидетельствуют о плавном выходе российской экономики из состояния перегрева.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября 2025 года увеличился на 20 млрд руб., достигнув 13,16 трлн руб. В сентябре 30 млрд руб. из ФНБ были размещены в привилегированных акциях "Газпромбанка".
Российский рынок акций в понедельник показал восстановительный рост, что можно объяснить закрытием коротких позиций и позитивным влиянием дорожающей нефти. Макроэкономические данные, такие как сокращение денежной массы в сентябре и замедление темпов ее роста, отражают усилия регулятора по стабилизации инфляции. Заявления Банка России о постепенном выходе экономики из перегрева и готовности поддерживать умеренные ставки при сбалансированном бюджете формируют основу для оптимистичных настроений в долгосрочной перспективе. Рынок продолжает адаптироваться к изменяющимся условиям, и инвесторам стоит внимательно следить за корпоративными новостями и дальнейшими заявлениями финансовых властей.
Егор Зиновьев, аналитик "Цифра брокер"

