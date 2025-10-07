Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы растут - 07.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут
Фондовые индексы Европы растут - 07.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут
Основные фондовые индексы Европы во вторник растут, при этом французский индекс демонстрирует наибольшую положительную динамику на фоне акций производителей... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T13:50+0300
2025-10-07T13:50+0300
экономика
рынок
торги
индексы
европа
лондон
dax
l'oreal
louis vuitton
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут, при этом французский индекс демонстрирует наибольшую положительную динамику на фоне акций производителей товаров класса люкс, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.38 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,05% - до 9 483,46 пункта, французский CAC 40 увеличивался на 0,32% - до 7 996,92 пункта, немецкий DAX - на 0,13%, до 24 426,95 пункта. На рост французского CAC 40 оказывает влияние динамика котировок ценных бумаг компаний сегмента люкс: бумаги L'Oreal дорожают на 1,34%, Louis Vuitton - на 3,15%. При этом акции французских производителей предметов роскоши LVMH растут в цене более чем на 3,2%, а акции Kering - на 5,63% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций обоих компаний до "выше рынка " с "на уровне рынка". При этом цена на акции датского производителя кабелей питания и аксессуаров NKT в Лондоне поднимается примерно на 6% после того, как финансовая компания Jefferies повысила их рейтинг с "держать" до "покупать".
https://1prime.ru/20251007/rynki-863233485.html
европа
лондон
рынок, торги, индексы, европа, лондон, dax, l'oreal, louis vuitton
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ЛОНДОН, DAX, L'Oreal, Louis Vuitton
13:50 07.10.2025
 
Фондовые индексы Европы растут

Французский CAC 40 поднялся на динамике сегмента люкс

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки
Котировки
Котировки. Архивное фото
© Unsplash/Dimitri Karastelev
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут, при этом французский индекс демонстрирует наибольшую положительную динамику на фоне акций производителей товаров класса люкс, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.38 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,05% - до 9 483,46 пункта, французский CAC 40 увеличивался на 0,32% - до 7 996,92 пункта, немецкий DAX - на 0,13%, до 24 426,95 пункта.
На рост французского CAC 40 оказывает влияние динамика котировок ценных бумаг компаний сегмента люкс: бумаги L'Oreal дорожают на 1,34%, Louis Vuitton - на 3,15%.
При этом акции французских производителей предметов роскоши LVMH растут в цене более чем на 3,2%, а акции Kering - на 5,63% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций обоих компаний до "выше рынка " с "на уровне рынка".
При этом цена на акции датского производителя кабелей питания и аксессуаров NKT в Лондоне поднимается примерно на 6% после того, как финансовая компания Jefferies повысила их рейтинг с "держать" до "покупать".
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЕВРОПАЛОНДОНDAXL'OrealLouis Vuitton
 
 
