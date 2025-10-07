Как вложить 50, 100 и 500 тысяч рублей и не прогореть: советы инвесторов

https://1prime.ru/20251007/investitsii-863222103.html

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Можно неплохо заработать и на небольших суммах. Все зависит от личной стратегии и выбора инструментов. Как действовать с максимальной выгодой и минимальными рисками — в материале "Прайма".50 тысяч"Универсальной таблетки" не существует. То, что работает для портфеля в 500 тысяч, не подходит, если у вас последние 50 тысяч, которые могут понадобиться в любой момент", — рассуждает экономист Ольга Гогаладзе.Инструмент № 1 — банковские вклады и накопительные счета. Здесь доходность 15-16% годовых и даже выше, если найти акционное предложение. Некоторые банки объявляют такие и на 50-100 тысяч рублей. Вклады до 1,4 миллиона защищены государством.Еще вариант — обезличенные металлические счета. Это выгодно: золото в этом году подорожало почти на 50%. Конечно, нет гарантий, что такие темпы сохранятся, но инфляцию наверняка перекроют. Минус — в большинстве случаев договор с инвестором заключают на год.Остальное хуже. "При покупке физического золота нет пассивного дохода, вдобавок при продаже слитков есть налог. Спред для слитков и монет довольно большой (5-15%), Сложности хранения: дома опасно, банковские ячейки платные", —отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.Прочее для суммы в 50 тысяч рублей вовсе невыгодно, поскольку предполагает падение на коротком горизонте. Может быть, потом с лихвой отыграется. Но если деньги понадобятся срочно, вы потеряете часть суммы.100 тысячПредположим, у вас свободны 100 тысяч рублей. Это уже начальный уровень инвестирования. Обратите внимание на облигации федерального займа (ОФЗ). Гарантированы государством, купонные выплаты регулярные (раз в 3-6 месяцев), легко продать за 1-2 дня. Но если это даты погашения, вероятен убыток. Вдобавок нужно открыть брокерский счет, что для новичка сложновато.Доходность коротких корпоративных облигаций сравнима со вкладами, причем при снижении ключевой ставки не падает, а растет. Это выгодно в среднесрочной перспективе, ведь ЦБ планирует продолжить цикл смягчения.Можно приобрести ПИФы или ETF на индекс Мосбиржи. Доходность —20-25% годовых, плюс не надо самому выбирать акции. Минус —цена порой падает на 5-10% за месяц."Рассмотрите биржевые ПИФы облигаций, денежного рынка и золота. Здесь стоит искать самые крупные фонды с минимальными комиссиями за управление. Если есть финансовый опыт, подойдут прямые вложения в ОФЗ и корпоративные облигации с надежным инвестиционным рейтингом", — советует завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.500 тысячТут к упомянутым выше инструментам прибавляются акции российских компаний, стабильно выплачивающих дивиденды в 10-15%. И сами акции могут дорожать по мере снижения ставки ЦБ.Но это достаточно рисковый актив. Чтобы сделать верную ставку, необходимо уверенно ориентироваться в рынке ценных бумаг. Так, средний рост акций десяти ведущих компаний составил, по данным РБК, 77,61%, хотя доходность сектора не превышала 22%.У ПИФов в 2025-м — 12%, но некоторые все же принесли больше 30%.В любом случае важен срок вложения. "Все, что до девяти месяцев, лучше нести на депозит. Это самый верный и безопасный способ заработать неплохой процент, хоть у вас 50 тысяч, хоть 500. Главное —выбрать надежный банк. Если у вас больше 500 тысяч, рекомендую короткие облигации — дадут хорошую доходность", —говорит консультант по личным финансам Тамара Горбунова.Вложения в недвижимостьМногие думают, что этот вариант предполагает огромные суммы, однако можно стартовать и с несколькими десятками тысяч рублей. Вложив их, например, в ЗПИФ недвижимости."Это позволит войти в коммерческие объекты и получать пассивный доход на уровне 10% годовых", — уточняет руководитель агентства "Сила метра квадратного" Василий Еговцев.С несколькими сотнями тысяч имеет смысл рассмотреть субаренду помещений в регионе или покупку места в торговом центре для прямой сдачи коммерсантам. Здесь возможна доходность около 30% годовых, но нужно изучить рынок и разобраться в деталях.В целом эксперты советуют людям с небольшими сбережениями придерживаться консервативной стратегии, делать акцент на банковских вкладах и обезличенных металлических счетах. Больших прибылей тут не предвидится, но средства сохранятся.Рисковые стратегии, в том числе покупка акций, сулят большой доход. Но вкладывать в это стоит лишь средства, о которых можно забыть на пару-тройку лет как минимум. И придется постоянно следить за рынком.Оптимальная доля риска в портфеле —10-15%. Все остальное лучше разместить в консервативных инструментах или надежных долгосрочных —золоте, корпоративных и государственных облигациях. В перспективе это стабильный доход, но быстро и без потерь сделать эти активы ликвидными вряд ли получится.Агентство "Прайм" обращает внимание, что все приведенные в этой статье советы не являются инвестиционной рекомендацией.

