"Не менее 136 тысяч рублей": назван уровень дохода, необходимый для ипотеки

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Какая минимальная зарплата нужна в 2025 году для получения ипотеки, рассказала агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.По данным аналитического центра Дом.рф, средний размер ипотеки на первичном рынке в августе 2025 года составил 5,7 миллионов рублей, а на вторичном — 3,7 миллионов рублей. Если брать максимально доступный срок — 30 лет — то примерный ежемесячный платеж по средней на 2 октября 2025 года ставке в базе Банки.ру (включает рыночные и льготные программы) при покупке первичного жилья составит 95,3 тысячи рублей, а вторичного — 68,2 тысячи рублей.Платеж на первичке будет на 65% больше, чем в октябре 2023 года, на вторичке - на 58%.“При текущих требованиях банков к показателю долговой нагрузки (не более 50% от уровня дохода, оптимально — не более 30%), примерный уровень ежемесячного дохода потенциального заемщика либо семьи должен составлять не менее 191 тысячи рублей для первички и не менее 136 тысяч рублей для вторички. Конечно, если у заемщика нет других кредитных обязательств”, — констатирует Солдатенкова.Примерный аннуитетный ежемесячный платеж по ипотеке на срок 30 лет, тысяч рублей(средние ставки по данным базы ипотечных продуктов Банки.ру на 2 октября каждого года, включают льготные и рыночные программы)Для сравнения, при оформлении семейной ипотеки по ставке 6% годовых на сумму 5,7 миллиона рублей на 30-летний срок примерный ежемесячный платеж заемщика будет ощутимо ниже — 34,2 тысячи рублей. А необходимый доход — не менее 68 тысяч рублей. При оформлении ипотеки на вторичное жилье на 3,7 миллиона рублей платить ежемесячно надо будет 22,2 тысячи рублей, а минимальный порог по доходу семьи составит 44,4 тысячи рублей.На начало октября средний минимальный уровень первоначального взноса заемщика при оформлении ипотеки на первичном рынке (без льготных программ) составляет 29%, на вторичном — 28%, а по семейной ипотеке — 22%. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше сумма кредита и ежемесячный платеж, и тем выше вероятность одобрения кредита.Есть и другой способ повысить свой шанс на ипотеку - привлечь платежеспособного созаемщика с низким значением показателя долговой нагрузки. Ряд банков разрешает брать не только близких родственников, но и третьих лиц (например, гражданских супругов)."Если первоначально запрашиваемая сумма по ипотеке кажется завышенной, стоит подумать о выборе более доступной недвижимости, — советует Солдатенкова. — Кроме того, оформить ипотеку можно через финансовые платформы, которые подбирают предложения на основе характеристик заемщика — это может повысить шансы на получение ипотеки”.А чтобы уменьшить ежемесячный платеж, имеет смысл рассмотреть увеличение срока кредита. Но важно учитывать, что на максимальный срок могут повлиять возрастные ограничения заемщика или созаемщика.

