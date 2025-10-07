https://1prime.ru/20251007/it-863243167.html
Шадаев рассказал о росте IT-отрасли в первом полугодии
Шадаев рассказал о росте IT-отрасли в первом полугодии - 07.10.2025, ПРАЙМ
Шадаев рассказал о росте IT-отрасли в первом полугодии
Российская IT-отрасль выросла на 15% по объему реализации в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, заявил глава Минцифры... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T12:56+0300
2025-10-07T12:56+0300
2025-10-07T13:04+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российская IT-отрасль выросла на 15% по объему реализации в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "На самом деле у нас, несмотря на такое замедление экономики, отрасль все равно продолжает расти. И вот если взять данные за первые полгода 2025-го, то у нас в полугодии 2025-го к первому полугодии 2024-го рост 15% по объему реализации", - сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике. Он отметил, что по итогам полугодия численность сотрудников в IT-компаниях составила 1,104 миллиона человек. Прошлый год, напомнил министр, отрасль закончила с численностью 990 тысяч человек. "Зарплата выросла на 12% почти за полгода по отношению к первому полугодию 2024 года", - добавил Шадаев.
Шадаев рассказал о росте IT-отрасли в первом полугодии
IT-отрасль за полгода выросла на 15 процентов по объему реализации
