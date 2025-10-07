Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шадаев рассказал о росте IT-отрасли в первом полугодии - 07.10.2025
Шадаев рассказал о росте IT-отрасли в первом полугодии
Шадаев рассказал о росте IT-отрасли в первом полугодии - 07.10.2025, ПРАЙМ
Шадаев рассказал о росте IT-отрасли в первом полугодии
Российская IT-отрасль выросла на 15% по объему реализации в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, заявил глава Минцифры... | 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российская IT-отрасль выросла на 15% по объему реализации в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "На самом деле у нас, несмотря на такое замедление экономики, отрасль все равно продолжает расти. И вот если взять данные за первые полгода 2025-го, то у нас в полугодии 2025-го к первому полугодии 2024-го рост 15% по объему реализации", - сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике. Он отметил, что по итогам полугодия численность сотрудников в IT-компаниях составила 1,104 миллиона человек. Прошлый год, напомнил министр, отрасль закончила с численностью 990 тысяч человек. "Зарплата выросла на 12% почти за полгода по отношению к первому полугодию 2024 года", - добавил Шадаев.
https://1prime.ru/20250929/mintsifry--862946406.html
технологии, россия, максут шадаев, госдума
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев, Госдума
12:56 07.10.2025 (обновлено: 13:04 07.10.2025)
 
Шадаев рассказал о росте IT-отрасли в первом полугодии

IT-отрасль за полгода выросла на 15 процентов по объему реализации

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российская IT-отрасль выросла на 15% по объему реализации в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"На самом деле у нас, несмотря на такое замедление экономики, отрасль все равно продолжает расти. И вот если взять данные за первые полгода 2025-го, то у нас в полугодии 2025-го к первому полугодии 2024-го рост 15% по объему реализации", - сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.
Он отметил, что по итогам полугодия численность сотрудников в IT-компаниях составила 1,104 миллиона человек. Прошлый год, напомнил министр, отрасль закончила с численностью 990 тысяч человек.
"Зарплата выросла на 12% почти за полгода по отношению к первому полугодию 2024 года", - добавил Шадаев.
Минцифры расширило список IT-компаний для оформления льготной ипотеки
29 сентября, 13:09
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯМаксут ШадаевГосдума
 
 
