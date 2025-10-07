https://1prime.ru/20251007/jandeks-863229531.html
"Яндекс" хочет зарегистрировать товарные знаки "Go Самокаты"
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Компания "Яндекс" хочет зарегистрировать товарные знаки "Go Самокаты" для приложения по аренде самокатов в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявки были поданы в ведомство в четверг. В качестве заявителя указана компания "Яндекс".
Под товарным знаком "Go Самокаты" компания хочет предоставлять услуги аренды и бронирования самокатов, в том числе через мобильное приложение.
С 17 сентября в приложении "Яндекс Go" заработала единая подписка на аренды самокатов, каршеринга и пауэрбанков.
