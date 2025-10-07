Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Котяков не поддерживает идею введения налога на тунеядство - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251007/kotjakov-863228167.html
Котяков не поддерживает идею введения налога на тунеядство
Котяков не поддерживает идею введения налога на тунеядство - 07.10.2025, ПРАЙМ
Котяков не поддерживает идею введения налога на тунеядство
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что не поддерживает идею введения налога на тунеядство. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T00:23+0300
2025-10-07T00:23+0300
экономика
россия
рф
антон котяков
вциом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863228167.jpg?1759785815
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что не поддерживает идею введения налога на тунеядство. "Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю", - сказал Котяков в интервью РБК. Согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованному в понедельник, шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство. А 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, антон котяков, вциом
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Котяков, ВЦИОМ
00:23 07.10.2025
 
Котяков не поддерживает идею введения налога на тунеядство

Глава Минтруда Котяков заявил, что не поддерживает идею налога на тунеядство

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что не поддерживает идею введения налога на тунеядство.
"Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю", - сказал Котяков в интервью РБК.
Согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованному в понедельник, шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство. А 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства.
 
ЭкономикаРОССИЯРФАнтон КотяковВЦИОМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала