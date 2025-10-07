https://1prime.ru/20251007/kotjakov-863228167.html

Котяков не поддерживает идею введения налога на тунеядство

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что не поддерживает идею введения налога на тунеядство. "Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю", - сказал Котяков в интервью РБК. Согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованному в понедельник, шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство. А 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства.

