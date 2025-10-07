https://1prime.ru/20251007/kotjakov-863228167.html
Котяков не поддерживает идею введения налога на тунеядство
Котяков не поддерживает идею введения налога на тунеядство - 07.10.2025, ПРАЙМ
Котяков не поддерживает идею введения налога на тунеядство
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что не поддерживает идею введения налога на тунеядство. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T00:23+0300
2025-10-07T00:23+0300
2025-10-07T00:23+0300
экономика
россия
рф
антон котяков
вциом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863228167.jpg?1759785815
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что не поддерживает идею введения налога на тунеядство.
"Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю", - сказал Котяков в интервью РБК.
Согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованному в понедельник, шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство. А 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, антон котяков, вциом
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Котяков, ВЦИОМ
Котяков не поддерживает идею введения налога на тунеядство
Глава Минтруда Котяков заявил, что не поддерживает идею налога на тунеядство
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что не поддерживает идею введения налога на тунеядство.
"Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю", - сказал Котяков в интервью РБК.
Согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованному в понедельник, шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство. А 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства.