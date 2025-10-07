https://1prime.ru/20251007/lenoblast-863233002.html

В Ленобласти временно меняется расписание ряда поездов

В Ленобласти временно меняется расписание ряда поездов - 07.10.2025, ПРАЙМ

В Ленобласти временно меняется расписание ряда поездов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Расписание и маршрут следования ряда поездов временно меняется в Ленинградской области по техническим причинам, сообщила... | 07.10.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Расписание и маршрут следования ряда поездов временно меняется в Ленинградской области по техническим причинам, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). "По техническим причинам временно изменяется расписание и маршрут следования ряда пассажирских и пригородных поездов в Ленинградской области", - говорится в сообщении. В частности, будет изменен маршрут следования поездов №810 "Ласточка" Псков - Санкт-Петербург и №809 "Ласточка" Санкт-Петербург - Псков. Поезда проследуют через станцию Батецкая. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится до 2-х часов. Также пригородные поезда из Санкт-Петербурга в сторону Луги проследуют измененным маршрутом до станции Строганово. Пригородные поезда из Луги в Санкт-Петербург проследуют до станции Мшинская. На участке Строганово - Мшинская - Строганово будет организовано курсирование автобусов.

2025

