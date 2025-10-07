Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-07T11:18+0300
2025-10-07T11:18+0300
экономика
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861649155_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70db64ebbbf61435415aa400d6961996.jpg
https://1prime.ru/20251002/markirovka-863093231.html
рф
бизнес, россия, рф, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
11:18 07.10.2025
 
© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСырокопченая колбаса
Сырокопченая колбаса - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Сырокопченая колбаса. Архивное фото
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести поэтапную обязательную маркировку мясных и колбасных изделий с 1 августа и 1 октября 2026 года соответственно, говорится в сообщении ведомства.
"Проектом постановления предусмотрено поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации в отношении мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, упакованных в потребительскую упаковку: с 1 марта 2026 г. начало регистрации участников оборота в системе маркировки, с 1 августа 2026 г. – обязательная маркировка мясных продуктов, а с 1 октября 2026 г. – обязательная маркировка колбасных изделий", - говорится в сообщении.
Ожидается, что маркировка мясных и колбасных изделий будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны. Кроме того, механизм предоставит потребителям возможность получить всю необходимую информацию о товаре, проверить его на предмет легальности нахождения в обороте и в случае необходимости направить жалобу о выявленных признаках нарушений.
Эксперимент по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и колбасной продукции начался в России 1 августа 2025 года.
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМинпромторг
 
 
