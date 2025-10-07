https://1prime.ru/20251007/markirovka-863237882.html

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий

2025-10-07T11:18+0300

экономика

бизнес

россия

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861649155_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70db64ebbbf61435415aa400d6961996.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести поэтапную обязательную маркировку мясных и колбасных изделий с 1 августа и 1 октября 2026 года соответственно, говорится в сообщении ведомства. "Проектом постановления предусмотрено поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации в отношении мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, упакованных в потребительскую упаковку: с 1 марта 2026 г. начало регистрации участников оборота в системе маркировки, с 1 августа 2026 г. – обязательная маркировка мясных продуктов, а с 1 октября 2026 г. – обязательная маркировка колбасных изделий", - говорится в сообщении. Ожидается, что маркировка мясных и колбасных изделий будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны. Кроме того, механизм предоставит потребителям возможность получить всю необходимую информацию о товаре, проверить его на предмет легальности нахождения в обороте и в случае необходимости направить жалобу о выявленных признаках нарушений. Эксперимент по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и колбасной продукции начался в России 1 августа 2025 года.

рф

