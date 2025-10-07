https://1prime.ru/20251007/max-863234176.html

В ВТБ и Max рассказали, как усилить защиту аккаунта

В ВТБ и Max рассказали, как усилить защиту аккаунта - 07.10.2025, ПРАЙМ

В ВТБ и Max рассказали, как усилить защиту аккаунта

Эксперты банка ВТБ и платформы Max в преддверии форума Finopolis 2025 рассказали, как усилить защиту аккаунта в национальном мессенджере; например, следует... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T08:47+0300

2025-10-07T08:47+0300

2025-10-07T08:47+0300

технологии

бизнес

банки

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c895f2c9007a5b267ea964082393ef70.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Эксперты банка ВТБ и платформы Max в преддверии форума Finopolis 2025 рассказали, как усилить защиту аккаунта в национальном мессенджере; например, следует пользоваться двухфакторной аутентификацией, также может быть полезен "Безопасный режим", сообщает пресс-служба ВТБ. "Для обеспечения безопасности своих средств и данных ВТБ и Мax настоятельно рекомендуют пользователям настроить двухфакторную аутентификацию для входа в аккаунт", - говорится в сообщении. Также можно активировать в мессенджере "Безопасный режим" - набор настроек приватности в Max, воспользовавшись которыми, можно скрыть свой профиль из поиска, принимать звонки только от людей из списка контактов, получать приглашения в чаты только с теми, с кем пользователь уже общался. Безопасный режим автоматически активирует настройки, при которых найти и связаться с пользователем получится только в случае, если он и собеседник есть друг у друга в контактах в Мax, уточняется в сообщении. "Пользователям следует игнорировать звонки от незнакомцев, представляющихся сотрудниками служб безопасности, и не перезванивать на неизвестные номера. Всю информацию необходимо проверять исключительно через официальные источники - сайты и приложения банков и платформ", - советуют эксперты. Важно критически относиться к использованию мошенниками неофициальных терминов, таких как "аккаунт безопасности", которые предназначены для создания ложного ощущения угрозы, подытожили там. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

https://1prime.ru/20250923/alisa-862652755.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, банки, втб