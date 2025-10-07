Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ и Max рассказали, как усилить защиту аккаунта - 07.10.2025
В ВТБ и Max рассказали, как усилить защиту аккаунта
В ВТБ и Max рассказали, как усилить защиту аккаунта - 07.10.2025, ПРАЙМ
В ВТБ и Max рассказали, как усилить защиту аккаунта
Эксперты банка ВТБ и платформы Max в преддверии форума Finopolis 2025 рассказали, как усилить защиту аккаунта в национальном мессенджере; например, следует... | 07.10.2025, ПРАЙМ
технологии
бизнес
банки
втб
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Эксперты банка ВТБ и платформы Max в преддверии форума Finopolis 2025 рассказали, как усилить защиту аккаунта в национальном мессенджере; например, следует пользоваться двухфакторной аутентификацией, также может быть полезен "Безопасный режим", сообщает пресс-служба ВТБ. "Для обеспечения безопасности своих средств и данных ВТБ и Мax настоятельно рекомендуют пользователям настроить двухфакторную аутентификацию для входа в аккаунт", - говорится в сообщении. Также можно активировать в мессенджере "Безопасный режим" - набор настроек приватности в Max, воспользовавшись которыми, можно скрыть свой профиль из поиска, принимать звонки только от людей из списка контактов, получать приглашения в чаты только с теми, с кем пользователь уже общался. Безопасный режим автоматически активирует настройки, при которых найти и связаться с пользователем получится только в случае, если он и собеседник есть друг у друга в контактах в Мax, уточняется в сообщении. "Пользователям следует игнорировать звонки от незнакомцев, представляющихся сотрудниками служб безопасности, и не перезванивать на неизвестные номера. Всю информацию необходимо проверять исключительно через официальные источники - сайты и приложения банков и платформ", - советуют эксперты. Важно критически относиться к использованию мошенниками неофициальных терминов, таких как "аккаунт безопасности", которые предназначены для создания ложного ощущения угрозы, подытожили там. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
технологии, бизнес, банки, втб
Технологии, Бизнес, Банки, ВТБ
08:47 07.10.2025
 
В ВТБ и Max рассказали, как усилить защиту аккаунта

ВТБ и Max призвали использовать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта

Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Эксперты банка ВТБ и платформы Max в преддверии форума Finopolis 2025 рассказали, как усилить защиту аккаунта в национальном мессенджере; например, следует пользоваться двухфакторной аутентификацией, также может быть полезен "Безопасный режим", сообщает пресс-служба ВТБ.
"Для обеспечения безопасности своих средств и данных ВТБ и Мax настоятельно рекомендуют пользователям настроить двухфакторную аутентификацию для входа в аккаунт", - говорится в сообщении.
Также можно активировать в мессенджере "Безопасный режим" - набор настроек приватности в Max, воспользовавшись которыми, можно скрыть свой профиль из поиска, принимать звонки только от людей из списка контактов, получать приглашения в чаты только с теми, с кем пользователь уже общался. Безопасный режим автоматически активирует настройки, при которых найти и связаться с пользователем получится только в случае, если он и собеседник есть друг у друга в контактах в Мax, уточняется в сообщении.
"Пользователям следует игнорировать звонки от незнакомцев, представляющихся сотрудниками служб безопасности, и не перезванивать на неизвестные номера. Всю информацию необходимо проверять исключительно через официальные источники - сайты и приложения банков и платформ", - советуют эксперты.
Важно критически относиться к использованию мошенниками неофициальных терминов, таких как "аккаунт безопасности", которые предназначены для создания ложного ощущения угрозы, подытожили там.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
ТехнологииБизнесБанкиВТБ
 
 
