Стоимость меди растет во вторник утром - 07.10.2025
Стоимость меди растет во вторник утром
Стоимость меди растет во вторник утром
2025-10-07T10:31+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром растет после ее снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.08 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,96% - до 5,0865 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов понедельника котировки металла снизились на 1,14%. На Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,57%, до 10 654,5 доллара, алюминия - выросла на 0,57%, до 2 725 долларов, стоимость цинка опустилась на 0,91%, до 3 007 долларов. Рынки в Китае закрыты с 30 сентября в связи с выходными днями. КНР - крупнейший потребитель меди, временное отсутствие сделок может оказать влияние на динамику котировок металла.
10:31 07.10.2025
 
Стоимость меди растет во вторник утром

Стоимость меди растет после снижения днем ранее

Медь
Медь. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром растет после ее снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.08 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,96% - до 5,0865 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов понедельника котировки металла снизились на 1,14%.
На Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,57%, до 10 654,5 доллара, алюминия - выросла на 0,57%, до 2 725 долларов, стоимость цинка опустилась на 0,91%, до 3 007 долларов.
Рынки в Китае закрыты с 30 сентября в связи с выходными днями. КНР - крупнейший потребитель меди, временное отсутствие сделок может оказать влияние на динамику котировок металла.
