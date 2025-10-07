Стоимость меди растет во вторник утром

https://1prime.ru/20251007/med-863236675.html
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром растет после ее снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.08 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,96% - до 5,0865 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов понедельника котировки металла снизились на 1,14%. На Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,57%, до 10 654,5 доллара, алюминия - выросла на 0,57%, до 2 725 долларов, стоимость цинка опустилась на 0,91%, до 3 007 долларов. Рынки в Китае закрыты с 30 сентября в связи с выходными днями. КНР - крупнейший потребитель меди, временное отсутствие сделок может оказать влияние на динамику котировок металла.
