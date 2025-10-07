https://1prime.ru/20251007/merkel-863228446.html

Меркель назвала пандемию косвенной причиной начала спецоперации

БУДАПЕШТ, 7 окт - ПРАЙМ. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ранее обвинившая Польшу и страны Прибалтики в срыве попытки найти решение конфликта на Украине в 2021 году, заявила, что считает пандемию коронавируса косвенной причиной, которая могла повлиять на начало российской спецоперации, и объяснила это тем, что политики не имели возможности лично встречаться и договариваться о компромиссах, но при этом признав, что такие ее рассуждения являются "спекуляциями". Ранее она заявила, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо Минских соглашений, но Польша и страны Балтии не поддержали их. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения. "Коронавирус, безусловно, изменил мировую политику, потому что мы не могли встречаться. (Президент РФ Владимир - ред.) Путин даже не присутствовал на встрече G20 в 2021 году... Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить разногласия лично, то вы не сможете прийти к новым компромиссам. Видеоконференции для этого не подходят. Поэтому, я думаю, что коронавирус повлиял на ситуацию в Украине в этом отношении", - сказала Меркель в интервью венгерскому порталу Partizán. При этом экс-канцлер признала, что ее рассуждения - "это, конечно, спекуляции". Глава МИД РФ Сергей Лавров в августе заявил, что намерение Запада нанести России "стратегическое поражение" руками киевского режима стало очевидным в 2021 году после отказа Вашингтона и Брюсселя от российских предложений по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтон и Брюссель в декабре 2021 года высокомерно отвергли последнюю попытку России, представившей свои проекты документов, договориться о гарантиях безопасности. Как заявили западники, никто не смеет ограничивать расширение НАТО в том числе за счет Украины, отмечал Лавров. В конце 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

