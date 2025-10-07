Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин может разместить флоатеры до конца года - 07.10.2025
Минфин может разместить флоатеры до конца года
экономика
финансы
россия
владимир колычев
минфин рф
госдума
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минфин России допускает возможность размещения до конца текущего года флоатеров (облигаций с плавающей процентной ставкой), если понадобится, сообщил на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку замглавы министерства Владимир Колычев. "Будем следить за рынками, стараться не вызывать своими действиями какой-то излишней волатильности. Но тем не менее, мы не исключаем вероятности того, что до конца года нам будет необходимо привлекать в том числе и флоатеры, для того чтобы не ухудшить серьезно конъюнктуру на рынках инструментов с фиксированной доходностью", - сказал Колычев. При этом он обратил внимание, что с текущего года постепенно сокращается доля тех обязательств, которые несут риски процентного характера. "В этом году нам пока удавалось избегать размещения флоатеров. Все размещения с начала этого года – это порядка 4 триллионов рублей - были по ставкам с фиксированной доходностью. Ставки, конечно, тоже не низкие, но тем не менее они ниже, чем текущая ключевая ставка, ниже, чем, соответственно, те процентные расходы, которые мы бы осуществляли, если бы продолжали выпускать флоатеры", - заметил он. Он также проинформировал депутатов, что в 2025 году "идет некоторый недосбор ненефтегазовых доходов". "При этом расходы мы хоть и не увеличиваем на этот год, но и сокращать их в условиях, когда экономика и так охлаждается, тоже было бы нецелесообразно", - считает Колычев. И в связи с этим возникающие выпадающие доходы будут финансироваться за счет остатков средств и дополнительного привлечения заимствований. При этом Колычев подчеркнул, что "среднесрочно наши целевые ориентиры, они сохраняются". Сейчас, по его словам, доля флоатеров опустилась ниже 40%. "Мы хотим снизить эту долю до 25-30%, в принципе, на среднем горизонте. Мы думаем, нам это удастся достичь", - добавил замминистра. После заседания комитета, отвечая на вопросы журналистов о сроках размещения флоатеров, Колычев сказал: "В любой период до декабря, скорее даже раньше". При этом "нам важно, это ключевое, чтобы мы своей структурой предложения не вызвали излишнюю волатильность на рынке инструментов с фиксированной доходностью", подчеркнул он. "То есть мы можем представить, что в связи с повышением долговой программы на этот год, программы заимствований, у участников рынка может быть беспокойство на тему того, что если спроса такого большого не будет, то может быть распродажа на рынке с фиксированой доходностью. Мы этого не будем допускать", - предупредил чиновник. "В таком случае мы ускоримся с привлечением тех инструментов, на которые будет спрос. Соответственно, это, скорее всего, флоатеры в таких условиях будут", - резюмировал он.
финансы, россия, владимир колычев, минфин рф, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Владимир Колычев, Минфин РФ, Госдума
11:30 07.10.2025
 
Минфин может разместить флоатеры до конца года

Минфин при необходимости разместит флоатеры до конца года

