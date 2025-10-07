https://1prime.ru/20251007/minfin-863242786.html

Минфин оценил экономический эффект от отмены льгот по НДС для ПО

Минфин оценил экономический эффект от отмены льгот по НДС для ПО - 07.10.2025, ПРАЙМ

Минфин оценил экономический эффект от отмены льгот по НДС для ПО

Минфин оценивает экономический эффект от отмены льгот по НДС для отечественного программного обеспечения (ПО) в 25 миллиардов рублей, заявила первый замминистра | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T12:57+0300

2025-10-07T12:57+0300

2025-10-07T12:57+0300

финансы

технологии

рф

максут шадаев

минфин

госдума

счетная палата

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минфин оценивает экономический эффект от отмены льгот по НДС для отечественного программного обеспечения (ПО) в 25 миллиардов рублей, заявила первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова. "Эффект прямой мы оцениваем в размере 25 миллиардов рублей от отмены этой льготы", - сказала Окладникова на заседании комитета Госдумы по информполитике. По ее словам, эта льгота была временной - у министерства есть прямое поручение президента и рекомендации Счетной палаты пересмотреть все временные льготы и принять решение о необходимости и целесообразности их продления. "Это абсолютно рыночные товары, и мы очевидно должны рано или поздно выходить в обычную стандартную плоскость налогообложения. Вот мы, собственно, начали этот путь", - добавила она. Позже Окладникова отметила, что российская IT-отрасль показывает быстрое по отношению к другим отраслям восстановление и рост заработных плат, а выручка крупнейших IT-компаний растет в среднем на 12-15%. "Самая главная задача здесь в моем понимании - мы можем сколько угодно обсуждать снижение издержек для самого бизнеса, но проблема у нас сейчас лежит в немножко другой плоскости. Мы понимаем экономическую ситуацию, мы понимаем сокращение затрат крупнейших предприятий на IT. Мы видим, что весь capex сокращается, инвестпрограммы режутся, и в том числе и связанные с IT. Поэтому наша самая главная задача сейчас - это все-таки поддержать рост спроса на российские решения", - добавил глава Минцифры Максут Шадаев. В сентябре Шадаев сообщил о наличии планов по увеличению для IT-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6% до 15% на оплату труда в пределах базы в 2,76 миллиона рублей в год, а также отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра. При этом сохраняются льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.

https://1prime.ru/20250827/yandeks-861330581.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, технологии, рф, максут шадаев, минфин, госдума, счетная палата