Минфин оценил экономический эффект от отмены льгот по НДС для ПО - 07.10.2025
Минфин оценил экономический эффект от отмены льгот по НДС для ПО
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минфин оценивает экономический эффект от отмены льгот по НДС для отечественного программного обеспечения (ПО) в 25 миллиардов рублей, заявила первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова. "Эффект прямой мы оцениваем в размере 25 миллиардов рублей от отмены этой льготы", - сказала Окладникова на заседании комитета Госдумы по информполитике. По ее словам, эта льгота была временной - у министерства есть прямое поручение президента и рекомендации Счетной палаты пересмотреть все временные льготы и принять решение о необходимости и целесообразности их продления. "Это абсолютно рыночные товары, и мы очевидно должны рано или поздно выходить в обычную стандартную плоскость налогообложения. Вот мы, собственно, начали этот путь", - добавила она. Позже Окладникова отметила, что российская IT-отрасль показывает быстрое по отношению к другим отраслям восстановление и рост заработных плат, а выручка крупнейших IT-компаний растет в среднем на 12-15%. "Самая главная задача здесь в моем понимании - мы можем сколько угодно обсуждать снижение издержек для самого бизнеса, но проблема у нас сейчас лежит в немножко другой плоскости. Мы понимаем экономическую ситуацию, мы понимаем сокращение затрат крупнейших предприятий на IT. Мы видим, что весь capex сокращается, инвестпрограммы режутся, и в том числе и связанные с IT. Поэтому наша самая главная задача сейчас - это все-таки поддержать рост спроса на российские решения", - добавил глава Минцифры Максут Шадаев. В сентябре Шадаев сообщил о наличии планов по увеличению для IT-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6% до 15% на оплату труда в пределах базы в 2,76 миллиона рублей в год, а также отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра. При этом сохраняются льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.
финансы, технологии, рф, максут шадаев, минфин, госдума, счетная палата
Финансы, Технологии, РФ, Максут Шадаев, Минфин, Госдума, Счетная палата
12:57 07.10.2025
 
Минфин оценил экономический эффект от отмены льгот по НДС для ПО

Минфин оценил эффект от отмены льгот по НДС для российского ПО в 25 млрд рублей

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минфин оценивает экономический эффект от отмены льгот по НДС для отечественного программного обеспечения (ПО) в 25 миллиардов рублей, заявила первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова.
"Эффект прямой мы оцениваем в размере 25 миллиардов рублей от отмены этой льготы", - сказала Окладникова на заседании комитета Госдумы по информполитике.
По ее словам, эта льгота была временной - у министерства есть прямое поручение президента и рекомендации Счетной палаты пересмотреть все временные льготы и принять решение о необходимости и целесообразности их продления. "Это абсолютно рыночные товары, и мы очевидно должны рано или поздно выходить в обычную стандартную плоскость налогообложения. Вот мы, собственно, начали этот путь", - добавила она.
Позже Окладникова отметила, что российская IT-отрасль показывает быстрое по отношению к другим отраслям восстановление и рост заработных плат, а выручка крупнейших IT-компаний растет в среднем на 12-15%.
"Самая главная задача здесь в моем понимании - мы можем сколько угодно обсуждать снижение издержек для самого бизнеса, но проблема у нас сейчас лежит в немножко другой плоскости. Мы понимаем экономическую ситуацию, мы понимаем сокращение затрат крупнейших предприятий на IT. Мы видим, что весь capex сокращается, инвестпрограммы режутся, и в том числе и связанные с IT. Поэтому наша самая главная задача сейчас - это все-таки поддержать рост спроса на российские решения", - добавил глава Минцифры Максут Шадаев.
В сентябре Шадаев сообщил о наличии планов по увеличению для IT-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6% до 15% на оплату труда в пределах базы в 2,76 миллиона рублей в год, а также отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра. При этом сохраняются льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.
