В Минсельхозе назвали условия возвращения иностранных селекционных компаний - 07.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251007/minselhoz-863232861.html
В Минсельхозе назвали условия возвращения иностранных селекционных компаний
2025-10-07T07:46+0300
2025-10-07T07:52+0300
бизнес
россия
экономика
рф
оксана лут
владимир путин
денис мантуров
минсельхоз
ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - ПРАЙМ. Иностранные селекционные компании, которые ушли из России, должны перестроиться под российские требования локализации, чтобы вернуться на рынок, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в кулуарах форума "Биопром 2025". Постановление кабмина, содержащее список семян сельхозкультур, ввоз которых в РФ из недружественных стран может быть ограничен, вступило в силу 1 октября 2023 года. Иностранные производители семян, желающие работать в РФ, должны были до 1 марта 2024 года представить в Минсельхоз планы локализации производства. "У нас была "нормативка" по локализации. И иностранцы не хотят эту "нормативку" по локализации семян исполнять, потому что надо передавать технологии. И они хотят вернуться… ну так - перевести товарные семена… Но нам так не надо", - сказала Лут. По мнению Минсельхоза, иностранные компании должны не использовать Россию как площадку для выращивания и продажи импортных семян, а вкладываться здесь в развитие семеноводства. Лут также добавила, что отечественные компании стали развивать собственные разработки и сами договариваться с иностранными компаниями. "Мы поняли, что сейчас они задышали, даже не второе дыхание, а первое дыхание, потому что на них никто никогда не обращал внимания. А сейчас они все очень подобрались, и они сами дальше уже общаются с иностранцами, и иностранцы потихоньку перестраиваются на вот эти требования, чтобы идти в партнерство", - рассказала министр. В июле Лут сообщала, что доля семян отечественной селекции в зерновых культурах увеличилась до 77,5%. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
бизнес, россия, рф, оксана лут, владимир путин, денис мантуров, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Оксана Лут, Владимир Путин, Денис Мантуров, Минсельхоз
07:46 07.10.2025 (обновлено: 07:52 07.10.2025)
 
