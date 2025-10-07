https://1prime.ru/20251007/minselhoz-863232861.html

В Минсельхозе назвали условия возвращения иностранных селекционных компаний

В Минсельхозе назвали условия возвращения иностранных селекционных компаний - 07.10.2025, ПРАЙМ

В Минсельхозе назвали условия возвращения иностранных селекционных компаний

Иностранные селекционные компании, которые ушли из России, должны перестроиться под российские требования локализации, чтобы вернуться на рынок, заявила РИА... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T07:46+0300

2025-10-07T07:46+0300

2025-10-07T07:52+0300

бизнес

россия

экономика

рф

оксана лут

владимир путин

денис мантуров

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863232861.jpg?1759812743

ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - ПРАЙМ. Иностранные селекционные компании, которые ушли из России, должны перестроиться под российские требования локализации, чтобы вернуться на рынок, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в кулуарах форума "Биопром 2025". Постановление кабмина, содержащее список семян сельхозкультур, ввоз которых в РФ из недружественных стран может быть ограничен, вступило в силу 1 октября 2023 года. Иностранные производители семян, желающие работать в РФ, должны были до 1 марта 2024 года представить в Минсельхоз планы локализации производства. "У нас была "нормативка" по локализации. И иностранцы не хотят эту "нормативку" по локализации семян исполнять, потому что надо передавать технологии. И они хотят вернуться… ну так - перевести товарные семена… Но нам так не надо", - сказала Лут. По мнению Минсельхоза, иностранные компании должны не использовать Россию как площадку для выращивания и продажи импортных семян, а вкладываться здесь в развитие семеноводства. Лут также добавила, что отечественные компании стали развивать собственные разработки и сами договариваться с иностранными компаниями. "Мы поняли, что сейчас они задышали, даже не второе дыхание, а первое дыхание, потому что на них никто никогда не обращал внимания. А сейчас они все очень подобрались, и они сами дальше уже общаются с иностранцами, и иностранцы потихоньку перестраиваются на вот эти требования, чтобы идти в партнерство", - рассказала министр. В июле Лут сообщала, что доля семян отечественной селекции в зерновых культурах увеличилась до 77,5%. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, оксана лут, владимир путин, денис мантуров, минсельхоз