Миронов предложил присвоить статус ветеранов врачам-добровольцам - 07.10.2025
Миронов предложил присвоить статус ветеранов врачам-добровольцам
2025-10-07T02:02+0300
2025-10-07T02:02+0300
общество
экономика
россия
рф
сергей миронов
михаил мишустин
владимир путин
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что считает необходимым предоставить статус ветеранов боевых действий врачам-добровольцам, которые работают в зоне спецоперации. Лидер партии сообщил, что с таким предложением к нему недавно обратились врачи, работающие в зоне специальной военной операции в качестве добровольцев. "Это очень хорошее и правильное предложение. Я обращусь к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Готов дойти до президента (России Владимира Путина), потому что у вас абсолютно верная постановка вопроса. Конечно, врачам-добровольцам нужно присваивать статус ветерана боевых действий со всеми льготами", - сказал агентству Миронов. Политик отметил, что с самого начала СВО многие врачи, работающие в гражданских медучреждениях, берут отпуск за свой счет и приезжают работать в районы боевых действий, однако по действующему законодательству они не могут получить статус ветеранов, в отличие от военных медиков или гражданских врачей, которые находятся в зоне спецоперации в командировке. "По сути, такие добровольцы выполняют ту же самую работу в тех же самых тяжелых и опасных условиях, связанных с риском для жизни. Убежден, они заслуживают, чтобы их труд получил адекватную оценку государства", - добавил Миронов. Глава думской фракции также выразил надежду, что в правительстве поддержат данную инициативу, после чего можно будет определить необходимые критерии для присвоения врачам-добровольцам статуса ветерана боевых действий.
общество , россия, рф, сергей миронов, михаил мишустин, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Владимир Путин
02:02 07.10.2025
 
Миронов предложил присвоить статус ветеранов врачам-добровольцам

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что считает необходимым предоставить статус ветеранов боевых действий врачам-добровольцам, которые работают в зоне спецоперации.
Лидер партии сообщил, что с таким предложением к нему недавно обратились врачи, работающие в зоне специальной военной операции в качестве добровольцев.
"Это очень хорошее и правильное предложение. Я обращусь к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Готов дойти до президента (России Владимира Путина), потому что у вас абсолютно верная постановка вопроса. Конечно, врачам-добровольцам нужно присваивать статус ветерана боевых действий со всеми льготами", - сказал агентству Миронов.
Политик отметил, что с самого начала СВО многие врачи, работающие в гражданских медучреждениях, берут отпуск за свой счет и приезжают работать в районы боевых действий, однако по действующему законодательству они не могут получить статус ветеранов, в отличие от военных медиков или гражданских врачей, которые находятся в зоне спецоперации в командировке.
"По сути, такие добровольцы выполняют ту же самую работу в тех же самых тяжелых и опасных условиях, связанных с риском для жизни. Убежден, они заслуживают, чтобы их труд получил адекватную оценку государства", - добавил Миронов.
Глава думской фракции также выразил надежду, что в правительстве поддержат данную инициативу, после чего можно будет определить необходимые критерии для присвоения врачам-добровольцам статуса ветерана боевых действий.
 
