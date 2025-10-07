https://1prime.ru/20251007/mironov-863228847.html

Миронов предложил присвоить статус ветеранов врачам-добровольцам

07.10.2025

Миронов предложил присвоить статус ветеранов врачам-добровольцам

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что считает необходимым предоставить статус ветеранов... | 07.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что считает необходимым предоставить статус ветеранов боевых действий врачам-добровольцам, которые работают в зоне спецоперации. Лидер партии сообщил, что с таким предложением к нему недавно обратились врачи, работающие в зоне специальной военной операции в качестве добровольцев. "Это очень хорошее и правильное предложение. Я обращусь к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Готов дойти до президента (России Владимира Путина), потому что у вас абсолютно верная постановка вопроса. Конечно, врачам-добровольцам нужно присваивать статус ветерана боевых действий со всеми льготами", - сказал агентству Миронов. Политик отметил, что с самого начала СВО многие врачи, работающие в гражданских медучреждениях, берут отпуск за свой счет и приезжают работать в районы боевых действий, однако по действующему законодательству они не могут получить статус ветеранов, в отличие от военных медиков или гражданских врачей, которые находятся в зоне спецоперации в командировке. "По сути, такие добровольцы выполняют ту же самую работу в тех же самых тяжелых и опасных условиях, связанных с риском для жизни. Убежден, они заслуживают, чтобы их труд получил адекватную оценку государства", - добавил Миронов. Глава думской фракции также выразил надежду, что в правительстве поддержат данную инициативу, после чего можно будет определить необходимые критерии для присвоения врачам-добровольцам статуса ветерана боевых действий.

