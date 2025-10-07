Мишустин рассказал о росте инвестиций в туристическую отрасль

https://1prime.ru/20251007/mishustin-863251285.html
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем инвестиций в туристическую отрасль России в прошлом году достиг 1,1 триллиона рублей, что в три раза больше к уровню четырехлетней давности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии "Развитие туризма в РФ". Он напомнил, что власти субсидируют кредиты на строительство гостиниц, парков, горнолыжных курортов, аквапарков. "Только по этой программе размер привлеченных средств за 6 лет может составить порядка 2 триллионов рублей. В прошлом году общий объем инвестиций в отрасль достиг 1 триллиона 100 миллиардов рублей. Но это примерно трехкратный рост к уровню четырехлетней давности, когда только стартовали наши инициативы", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что за счет господдержки удалось существенно расширить количество мест размещения - было введено около 55 тысяч новых номеров для гостей в самых разных уголках нашей страны.
