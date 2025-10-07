Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте инвестиций в туристическую отрасль - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/mishustin-863251285.html
Мишустин рассказал о росте инвестиций в туристическую отрасль
Мишустин рассказал о росте инвестиций в туристическую отрасль - 07.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о росте инвестиций в туристическую отрасль
Объем инвестиций в туристическую отрасль России в прошлом году достиг 1,1 триллиона рублей, что в три раза больше к уровню четырехлетней давности, сообщил... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T16:28+0300
2025-10-07T16:28+0300
туризм
бизнес
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860198749_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_3fff0f73d412414f165a8653ac5ea9a9.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем инвестиций в туристическую отрасль России в прошлом году достиг 1,1 триллиона рублей, что в три раза больше к уровню четырехлетней давности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии "Развитие туризма в РФ". Он напомнил, что власти субсидируют кредиты на строительство гостиниц, парков, горнолыжных курортов, аквапарков. "Только по этой программе размер привлеченных средств за 6 лет может составить порядка 2 триллионов рублей. В прошлом году общий объем инвестиций в отрасль достиг 1 триллиона 100 миллиардов рублей. Но это примерно трехкратный рост к уровню четырехлетней давности, когда только стартовали наши инициативы", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что за счет господдержки удалось существенно расширить количество мест размещения - было введено около 55 тысяч новых номеров для гостей в самых разных уголках нашей страны.
https://1prime.ru/20251001/gelendzhik-863029681.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860198749_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_fb233d90e0551c06d1f3d145f927b305.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, михаил мишустин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин
16:28 07.10.2025
 
Мишустин рассказал о росте инвестиций в туристическую отрасль

Инвестиции в туристическую отрасль России за четыре года выросли в три раза

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем инвестиций в туристическую отрасль России в прошлом году достиг 1,1 триллиона рублей, что в три раза больше к уровню четырехлетней давности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии "Развитие туризма в РФ".
Он напомнил, что власти субсидируют кредиты на строительство гостиниц, парков, горнолыжных курортов, аквапарков.
"Только по этой программе размер привлеченных средств за 6 лет может составить порядка 2 триллионов рублей. В прошлом году общий объем инвестиций в отрасль достиг 1 триллиона 100 миллиардов рублей. Но это примерно трехкратный рост к уровню четырехлетней давности, когда только стартовали наши инициативы", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что за счет господдержки удалось существенно расширить количество мест размещения - было введено около 55 тысяч новых номеров для гостей в самых разных уголках нашей страны.
Вид на Геленджик - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Мэр Геленджика высказался о медицинском туризме
1 октября, 10:17
 
ТуризмБизнесРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала