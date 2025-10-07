https://1prime.ru/20251007/moroz-863244783.html
Минэнерго Белоруссии рассказало о переговорах с Россией по газу
2025-10-07T13:57+0300
энергетика
газ
россия
белоруссия
рф
александр лукашенко
владимир путин
МИНСК, 7 окт - ПРАЙМ. Переговоры по соглашению о поставках газа из России в Белоруссию еще ведутся, возможный срок может составить пять лет, сообщил во вторник белорусский министр энергетики Денис Мороз журналистам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 сентября после переговоров в Кремле со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что они вышли на договоренности по вопросам поставки газа республике на ближайшие пять лет. Раньше соглашение заключалось на год, теперь, по словам Лукашенко, уже практически на пятилетку. "На настоящий момент ведутся переговоры. Да, были переговоры на уровне глав государств. Я могу только сказать то, что сказал глава нашего государства о том, что есть договоренности о том, что возможный срок заключения этого соглашения будет около пяти лет", - сказал Мороз журналистам после церемонии открытия Белорусского энергетического и экологического форума. Он не привел подробности обсуждения. "После того, как закончатся окончательно переговоры, когда мы поймем все условия, на которых будет осуществляться поставка природного газа в нашу страну, тогда будут соответствующие комментарии", - сказал министр. Ранее сообщалось, что ежегодно Белоруссия импортирует из РФ около 20 миллиардов кубометров газа.
белоруссия
рф
газ, россия, белоруссия, рф, александр лукашенко, владимир путин
