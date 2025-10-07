https://1prime.ru/20251007/moroz-863244783.html

Минэнерго Белоруссии рассказало о переговорах с Россией по газу

Минэнерго Белоруссии рассказало о переговорах с Россией по газу - 07.10.2025, ПРАЙМ

Минэнерго Белоруссии рассказало о переговорах с Россией по газу

Переговоры по соглашению о поставках газа из России в Белоруссию еще ведутся, возможный срок может составить пять лет, сообщил во вторник белорусский министр... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T13:57+0300

2025-10-07T13:57+0300

2025-10-07T13:57+0300

энергетика

газ

россия

белоруссия

рф

александр лукашенко

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83561/09/835610969_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_86cd75bb9e4034f6d15492fdae662b04.jpg

МИНСК, 7 окт - ПРАЙМ. Переговоры по соглашению о поставках газа из России в Белоруссию еще ведутся, возможный срок может составить пять лет, сообщил во вторник белорусский министр энергетики Денис Мороз журналистам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 сентября после переговоров в Кремле со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что они вышли на договоренности по вопросам поставки газа республике на ближайшие пять лет. Раньше соглашение заключалось на год, теперь, по словам Лукашенко, уже практически на пятилетку. "На настоящий момент ведутся переговоры. Да, были переговоры на уровне глав государств. Я могу только сказать то, что сказал глава нашего государства о том, что есть договоренности о том, что возможный срок заключения этого соглашения будет около пяти лет", - сказал Мороз журналистам после церемонии открытия Белорусского энергетического и экологического форума. Он не привел подробности обсуждения. "После того, как закончатся окончательно переговоры, когда мы поймем все условия, на которых будет осуществляться поставка природного газа в нашу страну, тогда будут соответствующие комментарии", - сказал министр. Ранее сообщалось, что ежегодно Белоруссия импортирует из РФ около 20 миллиардов кубометров газа.

https://1prime.ru/20251007/gaz-863238041.html

белоруссия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, белоруссия, рф, александр лукашенко, владимир путин