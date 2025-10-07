Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго Белоруссии рассказало о переговорах с Россией по газу - 07.10.2025
Минэнерго Белоруссии рассказало о переговорах с Россией по газу
Переговоры по соглашению о поставках газа из России в Белоруссию еще ведутся, возможный срок может составить пять лет, сообщил во вторник белорусский министр... | 07.10.2025
13:57 07.10.2025
 
Минэнерго Белоруссии рассказало о переговорах с Россией по газу

Минэнерго Белоруссии: переговоры о поставках газа из России ведутся

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Трубопровод. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МИНСК, 7 окт - ПРАЙМ. Переговоры по соглашению о поставках газа из России в Белоруссию еще ведутся, возможный срок может составить пять лет, сообщил во вторник белорусский министр энергетики Денис Мороз журналистам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 сентября после переговоров в Кремле со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что они вышли на договоренности по вопросам поставки газа республике на ближайшие пять лет. Раньше соглашение заключалось на год, теперь, по словам Лукашенко, уже практически на пятилетку.
"На настоящий момент ведутся переговоры. Да, были переговоры на уровне глав государств. Я могу только сказать то, что сказал глава нашего государства о том, что есть договоренности о том, что возможный срок заключения этого соглашения будет около пяти лет", - сказал Мороз журналистам после церемонии открытия Белорусского энергетического и экологического форума.
Он не привел подробности обсуждения.
"После того, как закончатся окончательно переговоры, когда мы поймем все условия, на которых будет осуществляться поставка природного газа в нашу страну, тогда будут соответствующие комментарии", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что ежегодно Белоруссия импортирует из РФ около 20 миллиардов кубометров газа.
Цены на газ в Европе поднялись на один процент
