Мощный отскок от знаковой поддержки

Индекс Мосбиржи на фоне нескончаемого падения из-за роста геополитической неопределенности, налоговых новостей и остановки цикла снижения ключевой ставки ЦБ свалился на уровни декабря 2024 г. Однако накануне утром отмечалась очень высокая техническая перепроданность рынка акций и вариант высокого отскока, причем быстрого — четко от трендовой опоры 2570 п. и пошел мощный отскок, а на закрытии вечерки бенчмарк уже был над 2655 п., или +3% со дна. Это обнадеживает, поскольку трехлетний тренд сохранен, но среднесрочная динамика рынка по-прежнему сопряжена с фундаментальными рисками.Сильнее рынка — самые волатильные акции, которые закономерно подскочили в разы больше индекса: бумаги девелоперов ПИКа и Самолета прибавили по 5%. Локальные сопротивления: 550 и 1000 руб. соответственно. А фундаментально там — 850 и 1700 руб., но это не ранее будущего года и при более низкой ставке ЦБ. Фактор стоимости фондирования для бумаг застройщиков является определяющим.Рубль продолжил дешеветь, курсы инвалют — восстанавливаться. Доллар вернулся на 83, евро почти 97, а юань в моменте тестировал 11,6. До конца года курсы видятся еще выше — доллар в створе 85–90, евро на 100, юань на 12. Факторы прогноза — рост геополитических рисков и снижение торгового профицита.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
