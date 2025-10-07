Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мощный отскок от знаковой поддержки - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/mosbirzha-863234724.html
Мощный отскок от знаковой поддержки
Мощный отскок от знаковой поддержки - 07.10.2025, ПРАЙМ
Мощный отскок от знаковой поддержки
Индекс Мосбиржи на фоне нескончаемого падения из-за роста геополитической неопределенности, налоговых новостей и остановки цикла снижения ключевой ставки ЦБ... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T09:22+0300
2025-10-07T09:22+0300
мнения аналитиков
рынок
торги
михаил зельцер
пик
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863234724.jpg?1759818177
Индекс Мосбиржи на фоне нескончаемого падения из-за роста геополитической неопределенности, налоговых новостей и остановки цикла снижения ключевой ставки ЦБ свалился на уровни декабря 2024 г. Однако накануне утром отмечалась очень высокая техническая перепроданность рынка акций и вариант высокого отскока, причем быстрого — четко от трендовой опоры 2570 п. и пошел мощный отскок, а на закрытии вечерки бенчмарк уже был над 2655 п., или +3% со дна. Это обнадеживает, поскольку трехлетний тренд сохранен, но среднесрочная динамика рынка по-прежнему сопряжена с фундаментальными рисками.Сильнее рынка — самые волатильные акции, которые закономерно подскочили в разы больше индекса: бумаги девелоперов ПИКа и Самолета прибавили по 5%. Локальные сопротивления: 550 и 1000 руб. соответственно. А фундаментально там — 850 и 1700 руб., но это не ранее будущего года и при более низкой ставке ЦБ. Фактор стоимости фондирования для бумаг застройщиков является определяющим.Рубль продолжил дешеветь, курсы инвалют — восстанавливаться. Доллар вернулся на 83, евро почти 97, а юань в моменте тестировал 11,6. До конца года курсы видятся еще выше — доллар в створе 85–90, евро на 100, юань на 12. Факторы прогноза — рост геополитических рисков и снижение торгового профицита.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
https://1prime.ru/20251007/rynki-863233485.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, торги, михаил зельцер, пик, "бкс мир инвестиций"
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Михаил Зельцер, ПИК, "БКС Мир инвестиций"
09:22 07.10.2025
 

Мощный отскок от знаковой поддержки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
Индекс Мосбиржи на фоне нескончаемого падения из-за роста геополитической неопределенности, налоговых новостей и остановки цикла снижения ключевой ставки ЦБ свалился на уровни декабря 2024 г. Однако накануне утром отмечалась очень высокая техническая перепроданность рынка акций и вариант высокого отскока, причем быстрого — четко от трендовой опоры 2570 п. и пошел мощный отскок, а на закрытии вечерки бенчмарк уже был над 2655 п., или +3% со дна. Это обнадеживает, поскольку трехлетний тренд сохранен, но среднесрочная динамика рынка по-прежнему сопряжена с фундаментальными рисками.
Сильнее рынка — самые волатильные акции, которые закономерно подскочили в разы больше индекса: бумаги девелоперов ПИКа и Самолета прибавили по 5%. Локальные сопротивления: 550 и 1000 руб. соответственно. А фундаментально там — 850 и 1700 руб., но это не ранее будущего года и при более низкой ставке ЦБ. Фактор стоимости фондирования для бумаг застройщиков является определяющим.
Биржевые торги - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Японский Nikkei 225 продолжает бить рекорды
08:17
Рубль продолжил дешеветь, курсы инвалют — восстанавливаться. Доллар вернулся на 83, евро почти 97, а юань в моменте тестировал 11,6. До конца года курсы видятся еще выше — доллар в створе 85–90, евро на 100, юань на 12. Факторы прогноза — рост геополитических рисков и снижение торгового профицита.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокТоргиМихаил ЗельцерПИК"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала